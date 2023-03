Mexicaans drugscartel schrijft excuusbrief na vergisontvoering, vergismoord Amerikanen

In een brief die wordt geclaimd door het Mexicaanse drugskartel dat beschuldigd wordt van de ontvoering van vier Amerikanen en de moord op twee van hen, wordt het geweld veroordeeld en wordt gezegd dat de bende haar eigen leden die verantwoordelijk waren, heeft overgedragen aan de autoriteiten.



In de brief die The Associated Press via een wetshandhaver van de deelstaat Tamaulipas heeft verkregen, verontschuldigt de Scorpions-factie van het Golf-kartel zich tegenover de inwoners van Matamoros, waar de Amerikanen werden ontvoerd, de Mexicaanse vrouw die bij de schietpartij om het leven kwam, en de vier Amerikanen en hun families.



Drugskartels staan erom bekend communiqués uit te geven om rivalen en autoriteiten te intimideren, maar ook om op momenten als deze wat aan public relations te doen om te proberen situaties die hun zaken zouden kunnen schaden glad te strijken.



“Wij hebben besloten om degenen die direct betrokken en verantwoordelijk waren bij de gebeurtenissen, die te allen tijde handelden op basis van hun eigen besluitvorming en gebrek aan discipline, aan te geven”, zo staat in de brief, waaraan wordt toegevoegd dat deze personen de regels van het kartel hebben overtreden, waaronder “het respecteren van het leven en welzijn van onschuldigen”.



Een foto van vijf mannen met hun gezicht naar beneden op de stoep en vastgebonden begeleidde de brief, die door de bron werd gedeeld met The Associated Press op voorwaarde dat ze anoniem blijven omdat ze geen toestemming hadden om het document te delen.



Staatsambtenaren hebben niet onmiddellijk publiekelijk bevestigd dat er nieuwe verdachten in hechtenis zijn.



Een andere staatsveiligheidsfunctionaris zei dat vijf mannen vastgebonden waren aangetroffen in een van de voertuigen waarnaar de autoriteiten hadden gezocht, samen met de brief. Die ambtenaar sprak ook op voorwaarde van anonimiteit omdat hij geen toestemming had om over de zaak te spreken.



Afgelopen vrijdag zijn vier Amerikanen vanuit Texas Matamoros binnengekomen om een cosmetische operatie te ondergaan. Rond de middag werden ze beschoten in het centrum van Matamoros en vervolgens in een pick-up geladen.



Een andere vriend, die in Brownsville was gebleven, had de politie gebeld nadat hij de groep die vrijdagochtend de grens was overgestoken niet had kunnen bereiken.



Woordvoerder Martin Sandoval van de politie van Brownsville zei donderdag dat agenten het protocol volgden door lokale ziekenhuizen en gevangenissen te controleren nadat ze de melding van de vermisten hadden ontvangen. Een detective werd binnen het uur op de zaak gezet en alarmeerde vervolgens de FBI nadat hij zich realiseerde dat de mensen Mexico waren overgestoken. Kort daarna nam de FBI de zaak over toen video’s op sociale media een schietpartij begonnen te tonen met slachtoffers die voldeden aan de beschrijving van de vermisten.



De autoriteiten vonden hen dinsdagochtend aan de rand van de stad, bewaakt door een man die werd gearresteerd. Twee van de Amerikanen waren dood, één was gewond en de andere was ongedeerd.



Ook donderdag zei het Openbaar Ministerie van Tamaulipas dat het een ambulance en een medische kliniek in Matamoros in beslag had genomen die zouden zijn gebruikt om de Amerikanen na de schietpartij te behandelen.



De Amerikanen vertelden de onderzoekers dat zij in een ambulance naar de kliniek waren gebracht om eerste hulp te ontvangen, aldus de verklaring. Door de bewakingsvideo’s van de politie in de stad te bekijken, konden de autoriteiten de ambulance identificeren en de kliniek vinden. In de kliniek zijn geen arrestaties verricht, aldus de verklaring.

