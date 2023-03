Wybren van Haga wil Mark Rutte uit het torentje zetten wegens illegaal verblijf

De Haagse brandweer waarschuwt er al enige tijd voor dat een eenvoudige brand het Binnenhof kan veranderen in een allesverzengende vuurzee en het historische complex volledig in de as kan leggen. Die paar vierkante kilometers worden nu gerenoveerd maar één bewoner weet van geen wijken: minister-president Mark Rutte. BVNL-voorman Wybren van Haga vindt dat onverantwoord en wil Rutte 'per direct' uit zijn torentje zetten. Kamervragen dus: "Wat voor signaal geeft u met uw illegale verblijf in het Torentje aan de bevolking?"



Aanleiding voor Van Haga is dat de gemeente de waarschuwingen van de brandweer negeert. Volgens de stad Den Haag en burgemeester Jan van Zanen (VVD)is het van nationaal belang dat de premier nog tot 31 juli 2024 in zijn torentje kan blijven zitten. De reden is dat de vertrouwelijke stukken van Rutte en zijn ministerie van Algemene Zaken nergens anders ondergebracht kunnen worden. Er is volgens het ministerie geen andere plek waar de vertrouwelijkheid van de dossiers gegarandeerd is én waar premier Rutte er ook nog eens direct bij kan.



Van Haga vindt dat onverantwoord en heeft 3 vragen voor de eerste minister:



1. Bent u bekend met de klip en klare brandweeradviezen, waaruit blijkt dat u illegaal in het Torentje verblijft?



2. Waarom heeft u lak aan brandweeradviezen en lapt u veiligheidsregels aan uw laars?



3. Wat voor signaal geeft u met uw illegale verblijf in het Torentje aan de bevolking, waarvan verwacht wordt dat het zich wel aan de regels houdt? Graag een gedetailleerd antwoord, met daarbij ook wat u vindt van de opstelling van de Haagse burgemeester die deze illegale praktijken toelaat.



Ook zorgen in Haagse gemeenteraad

In de Haagse gemeenteraad werd donderdag een soortgelijk voorstel van Richard de Mos' Hart voor Den Haag over de uitzetting van Rutte besproken. Alleen de Partij voor de Dieren, DENK, de SP en de PVV stemden in met de motie.

Reacties

12-03-2023 20:58:56 Buick

Erelid



WMRindex: 3.932

OTindex: 986

Dat is nu onze volksvertegenwoordiging.

Het land staat op zijn kop met stikstof, woningnood en heel veel asielzoekers en hij kommt in het nieuws met dat de premier uit zijn torentje moet.



