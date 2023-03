Vrouw en man liggen 46 uur lang naast overleden vriendinnen in autowrak na ongeval

Sophie Russon (20) en Shane Loughlin (32) lagen 46 uur lang gewond in een autowrak naast een drukke autoweg voordat ze door de politie werden ontdekt.

En dat niet alleen: al die tijd lagen hun vriendinnen, Eve Smith (21), Darcy Ross (21), en Rafel Jeanne (24) naast hen. Maar die waren al overleden, schrijft The Independent.



Sophie zou vrijdagavond naar verluidt met haar vriendinnen zijn gaan stappen in café The Muffler in Newport, Engeland. Daar ontmoette ze Shane. Daar vertrekken ze om 23.15 uur, en een paar uur later vindt het ongeval plaats.



Als de groep ’s ochtends nog niet is thuisgekomen, wordt er collectief alarm geslagen. Sophies moeder Anna Certowicz belt wel tien keer met de politie, maar die vertelt haar dat haar dochter waarschijnlijk nog niet is uitgefeest.



“Ze namen de zaak totaal niet serieus en dat frustreerde me enorm”, aldus Anna. “Was Sophie ergens haar kater aan het uitzitten? Nee, natuurlijk niet. Op vrijdagavond is ze normaal aan het oppassen, zodat andere mensen kunnen uitgaan. Ze is een gevoelig meisje dat in alle omstandigheden iets van zich zou laten horen.”



Pas zondagavond 23.00 uur wordt een opsporingsbericht verspreid, waarna de groep pas ’s maandags wordt gevonden. Vermoedelijk door vrienden van Sophie, hoewel de politie beweert hen zelf te hebben gevonden. Sophie en Shane leven dan nog, maar hun vriendinnen niet meer. Momenteel vecht het tweetal voor hun leven in het ziekenhuis.



“Soms riep ze om hulp, niemand kon haar echter horen”, vertelt Sophies moeder. “Nu krijgt ze medicatie tegen de paniekaanvallen. Ze is in shock en zwaar gewond. Eén ding weet ik zeker: als de politie meteen was begonnen met zoeken, zou ze veel sneller gevonden geweest zijn.”

Reacties

11-03-2023 14:16:47 Mamsie

Oudgediende



Quote:

als de politie meteen was begonnen met zoeken, zou ze veel sneller gevonden geweest zijn.”



En hadden er misschien nog wel meer mensen in leven geweest zijn.... En hadden er misschien nog wel meer mensen in leven geweest zijn....

11-03-2023 16:03:00 omabep

Oudgediende



Waarom dan zo lang wachten als ze eerder aandacht er aan kunnen geven?

Al is het nog maar oppervlakkig zoeken voordat het officieel wordt. Het geeft ouders wel wat meer rust en als agenten al een beetje uit kunnen kijken naar de vermisten dan heb je inderdaad kans dat ze eerder gevonden worden. Nu wordt iemand pas gevonden als ze er na 48 uur gaan zoeken. @Mamsie : Precies, ouders kennen hun kinderen het best.Waarom dan zo lang wachten als ze eerder aandacht er aan kunnen geven?Al is het nog maar oppervlakkig zoeken voordat het officieel wordt. Het geeft ouders wel wat meer rust en als agenten al een beetje uit kunnen kijken naar de vermisten dan heb je inderdaad kans dat ze eerder gevonden worden. Nu wordt iemand pas gevonden als ze er na 48 uur gaan zoeken.

