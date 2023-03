Spaanse man moet 2 ton betalen aan zijn vrouw voor al het huishoudelijk werk dat ze deed

Eindelijk erkenning voor het werk dat veel vrouwen thuis verzetten, maar waar ze geen euro voor betaald krijgen. Een rechter in Spanje oordeelde dat een man 204.000 euro 'achterstallig loon' moet betalen aan zijn ex-vrouw voor het huishoudelijk werk dat ze tijdens hun huwelijk verrichtte.Ivana Moral (4was niet in gemeenschap van goederen getrouwd met haar man. Wel deed ze 25 jaar lang het huishouden en zorgde ze voor de twee kinderen, terwijl haar man carrière maakte. Hij kon zo verschillende sportscholen oprichten en werd heel rijk. Zij kreeg na de scheiding niets.Moral spande een rechtszaak aan om zoals ze het zelf zegt 'erkenning te krijgen voor het huishoudelijk werk dat ze heeft gedaan'. Die erkenning heeft ze gekregen. De rechter oordeelde dat de man een schadevergoeding van 204.000 euro moest betalen, omdat volgens de Spaanse wet echtgenoten evenveel moeten bijdragen aan de lasten van een huwelijk. Huishoudelijk werk en de zorg voor kinderen vallen daaronder.De advocaat van Moral legt uit dat haar man rijk kon worden doordat zij de zorg voor huis en kinderen had. "Het is belangrijk dat vrouwen erkenning krijgen voor de tijd die ze aan hun gezin besteden."