Beste AH, mijn excuses: winkeldief met spijt betaalt schuld

Soms is het geweten zo sterk dat er niets anders op zit dan schuld te bekennen. Medewerkers van Albert Heijn Het Lage Land in Rotterdam vonden deze week een schuldbekentenis bij de post met daarbij veertig euro.De anonieme winkeldief legt in een handgeschreven brief uit dat hij of zij ooit de mist in is gegaan. "Vroeger, op een veel jongere leeftijd heb ik een beetje derving gemaakt." Het bijgevoegde geld moet de schade compenseren. "Dit wil ik terug geven om mijn schuld af te betalen."De brief is voorzien van welgemeende excuses. De medewerkers van de supermarkt schrijven in een bericht op Facebook blij te zijn met de brief. "Lieve anonieme klant van onze winkel, dankjewel voor je eerlijkheid. Wij waren aangenaam verrast en je hebt hiermee ons werkplezier vandaag zeker verhoogd."Wat de dief gestolen heeft is niet duidelijk.