Jaar cel voor Britse die levende hamster doormidden snijdt en opeet

Een Britse vrouw die werd gefilmd terwijl ze haar hamster levend doormidden snijdt en opeet, is deze week veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf. De 39-jarige Emma Parker betoogde dat Mr. Nibbles zoals het diertje heette door één van haar honden was aangevallen en dat ze hem daarom uit zijn lijden wilde verlossen.



De rechter gaat daar niet in mee, noemt de kwestie 'weerzinwekkend' en verbiedt Parker bovendien 15 jaar lang dieren te houden. "Haar wreedheid is zo ernstig als maar kan."



Parker zegt dat het incident half mei bij haar thuis plaatsvond, maar weigert de namen van degenen die de beelden filmden te noemen en zei daarover eerder tegen de politie: "Het zijn geen aardige mensen."

Reacties

10-03-2023 19:16:48 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.073

OTindex: 3.181

Goed zo, laat haar maar zitten.

Hoe zou zij het vinden als ze levend doormidden wordt gesneden?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: