Kleinzoon SS'er helpt Wims ongeloofelijk levensverhaal te vertalen

LOCHEM - Het boek met het levensverhaal van Wim Aloserij uit Lochem krijgt na jaren ook een Duitse vertaling. Aloserij overleefde drie concentratiekampen. Het geld voor de Duitse vertaling komt van de kleinzoon van een SS'er.

Aloserij zat in Kamp Amersfoort en kwam daarna in de Duitse concentratiekampen Neuengamme en Husum terecht. Aan het einde van de oorlog, toen de geallieerden oprukten, werden vijfduizend gevangenen van kamp Neuengamme met SS'ers op voormalig passagiersschip Cap Arcona gezet. Het schip werd gebombardeerd door de Britse Royal Air Force en 90 procent van de passagiers kwam om het leven.

Veel gevangenen die het zinkende schip nog wisten te verlaten, werden doodgeschoten door de SS. Uiteindelijk waren er maar enkele honderden overlevenden, van wie Aloserij er één was. Begin mei 2018 overleed hij op 94-jarige leeftijd.



Schrijver Frank Krake bezocht in november 2017 het voormalig concentratiekamp Husum, vlakbij de Duitse grens met Denemarken: "Wim was toen de laatste in leven zijnde persoon die in het kamp had gezeten."

De plaatselijke vriendenkring maakte een korte documentaire van het bezoek en zond die op 8 mei uit in de lokale bioscoop. "Ik heb daar ook een korte speech gehouden", zegt Krake. "Ik had ook het boek bij me en vertelde dat het al in negen talen vertaald was. Toen kwam uit het publiek de vraag hoe het zat met een Duitse vertaling. En toen viel de zaal stil."



Krake vertelt verder: "Na afloop kwam een man uit de zaal bij me. Zijn grootvader had bij de SS gezeten en hij vond het zijn plicht om iets te doen. Hij vroeg me wat het vertalen zou gaan kosten."

Krake gaf aan dat het vertalen alleen zo'n 10.000 euro zou kosten: "De man beloofde er op terug te komen. En na twee dagen liet hij weten de kosten van de vertaling voor zijn rekening te nemen." Met nog een aantal betrokken partijen hebben ze de Duitse uitgave zo voor elkaar gekregen: "De vertaler is bezig en het boek wordt in het najaar in Duitsland gepresenteerd", aldus een blije Krake.

