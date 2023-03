Dieven dirigeren bomvolle winkelkarretjes met voor 2200 euro aan boodschappen uit supermarkt

Boodschappen doen wordt steeds duurder. Dat dachten vier dieven in Nijmegen ook. Zij wisten in één keer 512 producten te stelen van een lokale supermarkt, ter waarde van ruim 2200 euro.Twee overvolle winkelwagens aan spullen stelen. Dat kan bijna niet onopgemerkt blijven. Op 1 maart namen vier verdachten de proef op de som in een Nijmeegse supermarkt. Zij vulden hun winkelkarretjes tot de nok toe, met bijvoorbeeld babymelkpoeder en dure schoonmaakproducten. Ze verlieten de winkel zonder te betalen.De vluchtauto stond al klaar en reed weg. Opmerkzaam winkelpersoneel wist snel het Duitse kenteken te noteren. Waarna de politie op zoek kon gaan naar de auto.De agenten zochten niet alleen in de omgeving van Nijmegen, maar ook bij de Duitse grens. In Zevenaar hadden ze beet en werd het voertuig staande gehouden. In de auto zaten alle vier de verdachten. Deze zijn aangehouden en naar het cellencomplex in Nijmegen gebracht. De recherche van politie Nijmegen zal nader onderzoek verrichten.