Miljoenenclaim van Amerikaans echtpaar dat in de oceaan werd achtergelaten tijdens snorkeltrip

Een Amerikaans echtpaar eist bijna vijf miljoen euro van een reisorganisatie die hen tijdens een snorkeltocht bij Hawaï op de oceaan zou hebben achtergelaten. Het stel moest zelf naar de kust terugzwemmen en werd uitgeput en uitgedroogd door een eilandbewoner aangetroffen op het strand.



Elizabeth Webster en haar man Alexander Burckle waren in september 2021 op huwelijksreis in Hawaï, waarbij zij een snorkelexcursie boekten bij de bootreisorganisatie Sail Maui. Volgens gerechtelijke stukken die in handen zijn van NBC News maakte het paar deel uit van een groep van 44 passagiers die om 10.00 uur uit de haven van Lahaina op het eiland Maui vertrok voor de excursie. Ze zouden daar rond 15.00 uur terugkeren.



Volgens het pasgetrouwde koppel zei de kapitein van de boot tegen de passagiers dat het schip ongeveer een uur voor anker zou liggen op de eerste locatie, voordat het naar de volgende locatie zou varen. Hoe laat ze precies terug moesten zijn, vertelde de kapitein niet, claimt het stel in de rechtbankpapieren. Rond 10.50 uur sprongen de 44 passagiers het water in. Webster en haar man, beiden ervaren snorkelaars die verschillende keren naar het eiland waren geweest, zwommen naar het noorden op advies van de kapitein.



Tijdens de excursie keerden de passagiers op verschillende tijdstippen terug naar de boot. Webster en Burckle besloten rond 11.50 uur terug naar de boot te zwemmen. Volgens hun verhaal was het water intussen ‘onstuimiger’ geworden en na ongeveer vijftien minuten zwemmen realiseerde het echtpaar zich dat ze ‘nog steeds geen vooruitgang hadden geboekt richting de boot’.



‘Het water was woelig en de eisers begonnen met meer kracht naar het schip te zwemmen’, meldt NBC News op basis van de papieren. ‘Om ongeveer 12.20 uur, na nog eens vijftien minuten agressief zwemmen, was de boot duidelijk verder van de eisers verwijderd dan de laatste keer dat ze hadden gekeken.’



De bemanningsleden zouden aan boord weliswaar drie keer het aantal koppen hebben geteld, maar volgens aanwezige passagiers werd hen niet gevraagd stil te blijven liggen tijdens het telproces. ,,Het was gewoon te ongeorganiseerd. Iedereen bleef bewegen, dus er kon gemakkelijk iemand worden gemist”, vertelde Jessica Hebert, die ook bij de excursie was, aan Hawaii News Now.



,,Uit onze feiten blijkt dat ze een koppentelling deden, er twee mensen misten, ze de telling herhaalden en er weer twee tekort kwamen”, vertelt de advocaat van het stel aan Insider. Een passagier zou de bemanning erop hebben gewezen dat hij het stel verderop had zien snorkelen, maar volgens de crew was dat koppel ‘al terug’. Tijdens de derde telling leken er wél 44 mensen aan boord en daarop vertrok het schip naar de tweede locatie.



Intussen probeerden Webster en Burckle in dezelfde richting als de boot te zwemmen, maar de zee werd steeds dieper, aldus de papieren. Ze raakten in paniek. ‘Eisers beseften dat het schip hen had verlaten en niet meer terug zou komen, en zij besloten dat hun enige optie om te overleven was om terug te keren naar de wal’, staat in de rechtbankstukken. ‘Eisers waren uiterst angstig en nerveus over deze beslissing, omdat hen in de veiligheidsbriefing uitdrukkelijk was verteld niet naar het eiland te zwemmen en dat er ondiepe riffen in het gebied waren.’



Het echtpaar bereikte na zo’n achthonderd meter zwemmen rond 13.00 uur de kust en werd geholpen door een eilandbewoner die hen uitgedroogd en uitgeput aantrof. De twee eisen een schadevergoeding wegens ‘algemene schade en emotioneel leed’.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: