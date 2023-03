Is kaas gezond?

Kaas begint een slechte naam te krijgen. Omdat het van de koe komt en koeienmelk minder diervriendelijk is dan de zuivelbranche ons wijs maakt.



Is dat zo? Eigenlijk wel. Ten eerste door de hoge hoeveelheid verzadigd vet. Een 48+ volvette kaas bestaat voor meer dan een kwart van zijn gewicht uit vet.



Het nadeel van verzadigd vet is dat het in grote hoeveelheden slecht is voor je hart en bloedvaten.



Daarnaast zit er in kaas ook veel zout. De precieze hoeveelheid hangt af van de soort kaas, maar 200 mg natrium per plak is zeker niet uitzonderlijk. 2,4 g natrium is het dagelijkse aanbevolen maximum.



In kaas zitten ook gezonde elementen. Vooral calcium en vitamine B12 maken daar deel van uit en zijn bovendien onmisbaar in een gezond dieet. Maar beiden kun je ook binnenkrijgen zonder dat je ook zoveel vet, calorien en zout inneemt. Verder vind je er ook vitamine A, vitamine B2, selenium, fosfor, magnesium, calcium en zink in terug.

Reacties

07-03-2023 22:04:16 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.375

OTindex: 84.508



Ik vind dit soort weetjes altijd te eenzijdig. Je hoeft toch ook geen kilo kaas per dag te eten, 1 of 2 plakjes kan geen kwaad. Jammer dat Alev er niet meer is, die zou dit artikel gewaardeerd hebbenIk vind dit soort weetjes altijd te eenzijdig. Je hoeft toch ook geen kilo kaas per dag te eten, 1 of 2 plakjes kan geen kwaad.

07-03-2023 22:25:35 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.065

OTindex: 3.181





Ik eet ook bijna elke dag één plakje kaas, en die is ook nog eens 48+, lekker vet, ik heb eens 30+ geprobeerd die vond ik te droog, niet vies maar ook niet echt lekker. @allone : Inderdaad, het gaat om de hoeveelheden die je werkelijk naar binnen krijgt maar uitslagen worden gebaseerd op hele grote hoeveelheden.Ik eet ook bijna elke dag één plakje kaas, en die is ook nog eens 48+, lekker vet, ik heb eens 30+ geprobeerd die vond ik te droog, niet vies maar ook niet echt lekker.

07-03-2023 23:53:46 Emmo

Stamgast



WMRindex: 60.538

OTindex: 28.166

@omabep :

: Inderdaad, het gaat om de hoeveelheden die je werkelijk naar binnen krijgt maar uitslagen worden gebaseerd op hele grote hoeveelheden. Quote @allone : Inderdaad, het gaat om de hoeveelheden die je werkelijk naar binnen krijgt maar uitslagen worden gebaseerd op hele grote hoeveelheden.



Paracelsus!!! Paracelsus!!!

08-03-2023 00:50:28 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 5.419

OTindex: 2.185

@omabep : Buiten al dat is kaas gewoon verrekte lekker!

