Archeologen vergissen zich: eeuwenoude inscriptie blijkt nep

Een vondst van een inscriptie op aardewerk werd vorige week woensdag door autoriteiten in Israël nog aangekondigd als grote historische ontdekking, maar slechts twee dagen later moesten de archeologen op hun 'historische' vondst terugkomen. De inscriptie bleek namelijk niet 2500 jaar geleden, maar afgelopen zomer te zijn aangebracht.De ontdekking kreeg vorige week nog veel media-aandacht, aangezien gedacht werd dat de inscriptie de eerste ooit gevonden was met de naam van koning Darius de Grote, een Perzische koning, erop. Maar the Times of Israel schrijft later dat de inscriptie niet authentiek blijkt te zijn.Na de media-aandacht nam een expert contact op met de autoriteiten en zij vertelde hen dat ze afgelopen augustus zelf de woorden in de scherf had gekerfd. Hier was dus geen sprake van een historische ontdekking.Darius de Grote was de vader van koning Ahasveros, een belangrijk figuur in de joodse traditie die verband houdt met het verhaal van Poerim, dat volgende week wordt gevierd. Tijdens Poeriem vieren de joden dat ze door toedoen van Ester gered werden van een vreselijke ondergang.De expert, die anoniem blijft, vertelde dat ze de gravering in de scherf aanbracht, toen ze aan studenten op een archeologische vindplaats demonstreerde hoe dit vroeger in zijn werk ging.De vermeende scherf van aardewerk werd afgelopen december door een wandelaar gevonden in het Tel Lachish National Park, 40 kilometer ten zuidwesten van Jeruzalem.De Israel Antiquities Authority is een onafhankelijke overheidsinstantie en is verantwoordelijk voor het behouden en onderzoeken van het archeologische erfgoed van Israël. De hoofdwetenschapper van de autoriteit, professor Gideon Avni, reageert op het nieuws tegenover het Israëlische nieuwscentrum i24:"De Israel Antiquities Authority neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de ongelukkige gebeurtenis. In termen van ethische en wetenschappelijke praktijken beschouwen we dit als een zeer ernstige gebeurtenis", zei hij.