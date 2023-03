Matterhorn moet van Toblerone-verpakking af, reep is niet meer Zwitsers genoeg

Chocolademerk Toblerone gaat de iconische top van de Matterhorn van de verpakking halen. Dat moet de chocolademaker doen vanwege de strenge regels die Zwitserland verbindt aan het gebruik van nationale symbolen. De Matterhorn wordt volgens Toblerones moederbedrijf Mondelez vervangen door "een generieke bergtop".In Zwitserland gelden sinds 2017 strenge regels over "Zwitsersheid". Volgens die regels mogen nationale symbolen niet meer gebruikt worden voor melkproducten die niet volledig in Zwitserland worden gemaakt. Voor andere voedselproducten geldt dat 80 procent uit Zwitserland moet komen.Het Amerikaanse Mondelez verplaatst per juli een deel van de productie van de bekende driehoekige chocoladerepen naar Bratislava, in Slowakije. Door die verhuizing voldoet Toblerone dus niet meer aan de vereisten om de Matterhorn te mogen gebruiken. Ook het onderschrift "of Switzerland" verdwijnt van de verpakking.Mondelez zegt in een verklaring tegen de BBC dat de verplaatsing van de productie naar het buitenland noodzakelijk is om te voldoen aan de groeiende vraag naar de repen. Ook zou het nodig zijn om het merk Toblerone verder te laten groeien.Toblerone-repen werden in 1908 voor het eerst verkocht in de Zwitserse hoofdstad Bern. Sinds 1970 prijkt de Matterhorn op de verpakking. Voordat de Alpentop op het karton stond, stonden er een adelaar en later een beer op de verpakking.