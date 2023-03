De mythe van 10.000 stappen, 2 liter water en andere gezonde feiten

Sommige van onze wijdverspreidste gezondheids- en fitness-feiten zijn gebaseerd op weinig meer dan marketing.



Het idee van 10.000 stappen per dag is een van de populaire gezondheidsmantra's van het afgelopen decennium geworden, met de opkomst van Fitbits en andere wearables die allemaal een obsessie voor het tellen van stappen hebben aangewakkerd .



Dat aantal stappen eigenlijk volkomen willekeurig, afkomstig uit een Japanse directiekamer in de jaren zestig. Weinig mensen beseffen het, maar het bedrijf Yamasa bedacht het getal als een manier om 's werelds eerste stappenteller te promoten voorafgaand aan de Olympische Spelen van Tokio in 1964 .



In plaats daarvan heeft feitelijk onderzoek gesuggereerd dat tussen de 6.000 en 8.000 stappen per dag goed zou kunnen zijn om chronische ziekte te voorkomen.



Ten tijde van de industriële revolutie werd gewoonlijk een dagelijks regime van acht uur arbeid, acht uur ontspanning en acht uur rust voorgeschreven. Dat leek de fabrieksdirecteuren een aardige verdeling.



Maar we weten nu dat de hoeveelheid slaap die we nodig hebben sterk individueel bepaald is en wordt bepaald door een complexe mix van genetica, leeftijd, medische aandoeningen en levensstijl. Sommige mensen kunnen perfect functioneren op minder dan zes uur, terwijl anderen meer dan tien uur nodig hebben om zich op hun best te voelen.



Twee liter water per dag, of ongeveer acht glazen, is al tientallen jaren het standaardadvies, maar onze behoefte aan vocht varieert sterk, afhankelijk van hoeveel we bewegen, het weer, het klimaat en onze leeftijd.



Afhankelijk van de omstandigheden kunnen mensen wel zes liter nodig hebben, als ze veel trainen bij warm weer, of maar één liter.



Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag



Onze moderne obsessie met ontbijten gaat terug tot de jaren 1920, toen vroege marketingcampagnes van graanproducenten grote nadruk legden op de veronderstelde gezondheid van het ontbijt. Naarmate mensen zich steeds meer bezighielden met het concept van vitamines, begonnen slimme graanmerken de voedingswaarde van hun producten aan te prijzen, terwijl de afgelopen decennia zelfs werd beweerd dat het ontbijt je zou kunnen helpen om af te vallen.



Maar of het ontbijt überhaupt nodig is, blijft een punt van wetenschappelijk debat, terwijl voedingsdeskundigen zeggen dat de gezondheidsvoordelen ervan afhangen van wat je daadwerkelijk eet. Een ontbijt bestaande uit sterk bewerkte voedingsmiddelen en een hoog suikergehalte zal waarschijnlijk meer kwaad dan goed doen.



Onze aanbevolen calorie-inname is onder andere afhankelijk van het niveau van fysieke activiteit

De mythe is dat 2.000 calorieën per dag voor vrouwen en 2.500 voor mannen ideaal zou zijn.



Maar net als bij slaap en waterinname, hangt onze caloriebehoefte van veel dingen af, bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, lengte, gewicht en activiteitsniveaus. Sommige mensen zullen hun calorie-inname moeten verminderen of verhogen om een ​​matig gewicht te behouden.



Veel voedingsdeskundigen twijfelen aan de relevantie van de caloriefixatie in onze voeding, omdat niet alle calorieën gelijk zijn gemaakt.



"Calorieën houden geen rekening met de energie die onze cellen nodig hebben om voedsel te metaboliseren om het te gebruiken", zegt Giles Yeo, hoogleraar moleculaire neuro-endocrinologie tegen de Daily Telegraph. “Een calorie eiwit geeft je een voller gevoel dan een calorie vet, omdat eiwit complexer is om te metaboliseren. Je zou kunnen streven om 2.000 calorieën per dag te eten, maar hoeveel energie je lichaam daadwerkelijk absorbeert, hangt af van of je suiker, selderij of biefstuk eet.

Reacties

07-03-2023 15:23:57 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.494

OTindex: 6.984

Een hondenjaar staat voor 7 mensenjaren? Een hond kan (afhankelijk van het ras) al met 10 maanden volwassen zijn. Hoeveel mensen ken je die voor hun zevende verjaardag al volwassen waren?

07-03-2023 15:36:24 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.372

OTindex: 84.505

Lunch is de belangrijkste maaltijd van de dag. Omdat dan de spijsvertering het sterkst is.

07-03-2023 15:48:49 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.145

OTindex: 4.688

Ik denk dat de functie van ontbijt zwaar wordt overschat.

In de natuur, en dus ook bij oermensen, moest er eerst iets gedaan worden om aan voedsel te komen. Of dat jagen of verzamelen was laat ik in het midden maar het eten lag ongetwijfeld niet tot de volgende ochtend te wachten.

Ook gaan dieren, en wellicht ook oermensen dus, slapen na een goede maaltijd. Eten voor het slapengaan is dus volstrekt natuurlijk gedrag. Het is dus flauwekul om te zeggen dat je niet moet eten voor de nachtrust. Ik ontbijt zelden en eet altijd voordat ik naar bed ga. Mijn gewicht is prima in orde.

Ik eet naar behoefte. Niet meer en ook niet minder.

07-03-2023 16:42:53 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 4.384

OTindex: 190

S Wat ik uit de voorbeelden begrijp is dat we inmiddels te ver doorslaan in het niet meer willen generaliseren.



Iedereen snapt dat als je dagelijks 15u zwaar fysiek werk verricht, dat je net wat meer water en calorieën nodig hebt dan dat je op kantoor zit met de airco aan.



Als we zo doorgaan staat straks op een verpakking niet meer "100 kcal", maar



"Afhankelijk van je huidige gezondheid, slaap, tijd van de dag, leeftijd, geslacht, neem je tussen de 70 en 120 kcal in.*



* Dit is slechts een schatting. Het is mogelijk dat bij u 69kcal worden opgenomen"

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: