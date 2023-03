Nederlander en Belg rijden peperdure Ferrari's op spectaculaire wijze in de prak

Het lijkt wel een scene uit een actiefilm: twee Ferrari's komen met hoge snelheid aanrijden, vliegen uit de bocht en crashen tegen de schutting van een villa. Het ongeluk gebeurde in het noordoosten van Italiƫ, volgens lokale media werden de sportwagens bestuurd door een Nederlander en een Belg.Bewakingscamera's van de villa laten zien hoe de Ferrari's op hoge snelheid in een scherpe bocht rechtdoor rijden en tegen een verhoogde berm aankomen. Vervolgens worden beide wagens gelanceerd om vervolgens tot stilstand tegen de schutting.Delen van de auto's en modder vliegen door de lucht en komen in het zwembad van de villa terecht. Niet veel later vliegt de blauwe Ferrari ook nog in de fik. Uiteindelijk moest de brandweer uitrukken om het vuur te blussen.Twee personen raakten bij het ongeluk gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis in de stad Ancona. Volgens de Italiaanse website Vivere Marche verkeren zij niet in ernstige toestand. Achter het stuur van de sportwagens zaten een Nederlander en een Belg van in de vijftig. Zij waren met vrienden op vakantie in de streek, laat dezelfde nieuwssite weten.