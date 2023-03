Man bedreigt automobilisten met 'vuurwapen', blijkt om fles wodka te gaan

De politie heeft zaterdagavond een 22-jarige man uit Nieuw-Vennep aangehouden voor bedreiging. Op de A4 deed hij alsof hij een vuurwapen op auto's richtte, maar het bleek te gaan om een fles wodka in de vorm van een automatisch vuurwapen.



Meerdere automobilisten meldden rond 18.15 uur bij de politie dat een inzittende van een bestelbus op de A4 in de richting van Amsterdam een lang vuurwapen op hen had gericht. De politie zette vervolgens de achtervolging in en bracht het busje tot stilstand op de Pieter Braaijweg in Amsterdam.



Toen de bestuurder de bus aan de kant zette, gingen agenten met getrokken wapen op het voertuig af en sommeerden de inzittenden eruit te komen. Alle inzittenden werden in de boeien geslagen.



Bij het doorzoeken van de bestelbus vonden agenten geen wapens, maar wel een fles wodka in de vorm van een automatisch vuurwapen. Van de vier arrestanten is alleen de 22-jarige verdachte meegenomen voor verhoor.



Bij de aanhouding kregen niet alleen de verdachten, maar onbedoeld ook enkele omstanders op de Pieter Braaijweg vuurwapens op zich gericht, meldt NH Nieuws. De politie is met hen in gesprek gegaan en heeft slachtofferhulp aangeboden. Een van de omstanders was zo geschrokken dat de politie haar thuis heeft gebracht.



De politie adviseert bezitters van dit soort nepwapens deze altijd thuis te laten. "Het is in dit specifieke geval goed afgelopen, maar het had ook anders kunnen uitpakken. Op afstand is een nepvuurwapen, of in dit geval een fles drank in de vorm van een vuurwapen, niet van echt te onderscheiden en er kunnen slachtoffers vallen", aldus de politie.

Reacties

07-03-2023 09:11:05 Emmo

Stamgast



Handen omhoog of ik neem een slok.

07-03-2023 09:11:53 venzje

Oudgediende



Quote:

een fles wodka in de vorm van een automatisch vuurwapen Wie verzint zoiets zots?



Nou ja, alcohol kan uiteindelijk net zo dodelijk zijn.

07-03-2023 09:26:21 allone

Oudgediende



Vuurwater dus

07-03-2023 09:28:08 Mamsie

Oudgediende



Het is misschien lollig op huiselijke feestjes en verjaardagen, zo'n hilarische fles, maar om er buiten mee te gaan ongeinen is natuurlijk superstom!

