Dronken vrouw krijgt boete nadat ze in slaap viel in auto buiten McDonald’s met hamburger op haar borst

1.500 pond, net geen 1.700 euro. Zoveel moet een Britse vrouw betalen nadat ze buiten een McDonalds-restaurant in haar wagen in slaap gevallen was met

09-03-2023 10:48:16 Mamsie

Dat slapen was het probleem niet, die borstburger ook niet maar haar alcoholpercentage werden haar eventjes fataal.

09-03-2023 11:45:23 Jawel

@Mamsie : het woord borstburger roept bij mij toch associaties op met een ietwat kannibalistische maaltijd...

09-03-2023 12:39:44 Mamsie

@Jawel : Ziets als uierboord, maar dan net éven iets anders?

