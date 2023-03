Pensioenfonds ABP belooft fossielvrij te gaan, koopt extra olieaandelen

Pensioenfonds ABP heeft in de eerste helft van 2022 de aandelen van ten minste tien olieconcerns bijgekocht, terwijl het vorig jaar aankondigde uit fossiele beleggingen te stappen. Het ambtenarenfonds verwierf voor circa 285 miljoen euro olieaandelen. Dat heeft Het Financieele Dagblad berekend.



De aankopen hebben volgens het fonds een 'technische beleggingsoorzaak'. Pensioenbelegger APG heeft de aandelen voor ABP én andere klanten gekocht. Dit gebeurt in zogenoemde beleggingspools: een gezamenlijke pot waar de fondsen niet zomaar uit kunnen stappen, laat ABP aan de krant weten.



ABP is met een vermogen van 461 miljard euro het grootste pensioenfonds van Nederland. Het verzorgt de oudedagsvoorziening van 3,1 miljoen ambtenaren, leraren en politieagenten. Na druk van klimaatactivisten en eigen deelnemers besloot ABP in oktober 2021 om de beleggingen in producenten van fossiele brandstoffen af te bouwen.

Reacties

08-03-2023 18:30:46 Emmo

Stamgast



WMRindex: 60.550

OTindex: 28.167

Daarmee doet het ABP alleen maar wat hun taak is: een zo goed mogelijk rendement genereren voor de pensioengerechtigden.



Maar een beetje dubbel is het wel.

08-03-2023 21:18:53 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 13.062

OTindex: 18.860

Dat zeggen ze van mij ook. Ik sta aan de ene kant te roepen van Vrede op Aarde. Maar aan de andere kant worden de gelden uit de kerkenzakjes natuurlijk wel belegd in de wapenindustrie.

