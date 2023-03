Russische minister Lavrov wordt keihard uitgelachen op podium tijdens geopolitiek congres in India

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov schoof aan bij het belangrijke geopolitieke congres Raisina Dialogue 2023 in New Delhi en deelde zijn wonderlijke visie over de oorlog in Oekraïne. Het doorgaans brave congrespubliek kon hun hoongelach amper bedwingen.Dit was ook VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans niet ontgaan. Hij postte een korte clip op zijn Twitterpagina, waarin het vriendje van Poetin zichzelf volkomen belachelijk maakt en schreef erbij:“Opmerkelijk moment! Op het belangrijkste congres over geopolitiek in India wordt Lavrov hard uitgelachen als hij zegt: “De oorlog die wij willen stoppen en tegen ons is gelanceerd”. Gelukkig nemen experts wereldwijd de Russische propaganda met een korreltje zout.”