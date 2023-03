Vrouw praat bedreiger met vuurwapen om, man zegt sorry en gaat er vandoor

Een vrouw van 35 jaar had zondagavond 19 februari wel heel veel overtuigingskracht. Ze fietste rond 23.40 uur over de Geldersedijk vanuit Hattem in de richting van Zalk toen ze merkte dat iemand achter haar fietste. Mét een vuurwapen.



Het voorval wordt besproken in tv-programma Plaats Delict van RTV Oost. Daaruit blijkt dat de man de vrouw met het wapen bedreigde en eiste dat ze haar handen met tape vastbond.



Maar: wonder boven wonder wist ze de belager zo om te praten dat hij stopte met zijn gedrag. De man bood zijn excuses aan en ging ervan door.



Hoewel er verder niets is gebeurd, wil justitie er graag achter komen wie de bewuste man is. Hij is tussen de 18 en 25 jaar oud zou zijn en 1,75 á 1,80 meter lang. Hij heeft zwart haar, een slank postuur en een lichte huidskleur. De man sprak goed Nederlands.



Die avond had de man een korte, zwarte jas aan met een donkere capuchon. In zijn linkeroor zat een witte airpod. Hij fietste op een herenfiets.



Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man al achter deze vrouw aan zat vanaf de Oude IJsselbrug tussen Zwolle en Hattem. Een tegemoetkomende fietser kan belangrijk zijn in deze zaak, dus de politie verzoekt ooggetuigen om zich hoe dan ook te melden als ze hier langs zijn gekomen op deze late avond.

