Massaslachting onder jan-van-gents door windmolens op Noordzee

De uitrol van windparken op de Noordzee vormt een groeiende bedreiging voor de jan-van-gent. Volgens schattingen vliegen zich straks per jaar zo’n 4400 exemplaren van deze vogelsoort tegen windturbines te pletter in het Nederlandse gedeelte van de Noordzee.



De jan-van-gent is de grootste vogelsoort van de Noordzee, met een volwassen spanwijdte van ruim 2 meter. Ook voor meeuwen zijn vanaf 2050 jaarlijks zo’n 3650 fatale wiekbotsingen te verwachten.



Naast de jan-van-gent merken mogelijk ook bepaalde vleermuissoorten de gevolgen van de uitrol aan windenergie. Dat stelt mariene ecoloog Martin Baptist van de Wageningen Marine Research donderdag in het AD. Baptist: "Net als bepaalde vogelsoorten zijn er ook vleermuizen die over de Noordzee tussen Engeland en het vasteland heen en weer vliegen. Enerzijds vormen de molens rustplekken, als een soort boom, anderzijds is het drukverschil van draaiende wieken een dodelijk probleem voor de vleermuizen."

Reacties

05-03-2023 12:46:58 Emmo

Stamgast



Enerzijds / anderzijds. Met andere woorden ik weet het niet dus lul ik maar wat.



Feit is wel dat windmolens voor een prima bemesting (= stikstofoverschot) door al die dooie vogels geeft.

