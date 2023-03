170.000 babypalingen onderschept in vier koffers op Schiphol

In vier grote koffers is dinsdag door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), samen met de douane, 54 kilo glasaal onderschept. Omgerekend zijn dat 170.000 babypalingen. De enorme zakken met water zijn in beslag genomen.



De 170.000 babypalingen zaten in koffers van twee personen op weg naar Maleisiƫ. Er zijn ook twee mensen aangehouden.



Op de Aziatische markt is er een grote vraag naar paling. De onderschepte paling is waarschijnlijk gevangen in Europese wateren. In Aziƫ kan deze lading glasaal zo tienduizenden euro's opleveren.



De paling is echter beschermd in Europa vanwege de ernstig bedreigde status. Import en export is verboden.

Vermoedelijk hebben ze twee tussenhandelaren of transporteurs aangehouden. Hopelijk kunnen ze ook de smeerlappen die ze illegaal opvissen aanhouden.

Vroeger, rond 1930, was er in Deventer een vishandelaar, bijgenaamd "foele Rinus, die zijn waren met de kreet "Paling, paling" aanprees.



De plaatselijke straatschoffies (waaronder mijn vader) riepen voorafgaande aan deze aanprijzing: "Wâ hef foele Rinus in de broek", waarop de man antwoordde met zijn "paling, paling".

@Emmo : Leuke anekdote, zoiets komt jammer genoeg niet meer voor, ik mis de straatventers best wel. Leuke anekdote, zoiets komt jammer genoeg niet meer voor, ik mis de straatventers best wel.

