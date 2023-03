Man krijgt boete voor aanbieden 'kattenjas' op Marktplaats

Wie maakt me los?, dacht Johan waarschijnlijk toen hij de jas van kattenbont van zijn overleden schoonmoeder nietsvermoedend te koop aanbood op Marktplaats. De politie dus. Die stond plots voor zijn deur in Vlaardingen, omdat een dergelijke jas dus verboden is. De rechter legde hem een boete van maar liefst 750 euro op, meldt Rijnmond.



Hij bood de jas aan als 'jas van de ocelot', maar het kledingstuk blijkt van een harig familielid afkomstig en is gemaakt van tijgerkat of oncilla, een kleine katachtige die tot de groep van de pardelkatten behoort. Het dier is een beschermde diersoort, en het is dus verboden om te handelen in dergelijke katten, of in delen daarvan.



Johan kwam zelf niet opdagen in de rechtbank, maar volgens Rijnmond verklaarde de 65-jarige Vlaardinger eerder aan de politie dat de jas van zijn schoonmoeder was geweest, die hem in de jaren '80 van haar echtgenoot kreeg. "Ik was bang dat dierenactivisten hem met verf zouden besmeuren en daarom heb ik hem willen verkopen. Ik wist niet dat zo'n jas illegaal is."



Er was al een paar honderd euro geboden voor de jas, maar dat bod sloeg Johan af. Nu kan hij de jas al helemaal niet meer verkopen, want hij is in beslag genomen. Maar Johan wil hem graag terug. Zijn schoonmoeder is inmiddels overleden en hij wil de jas bewaren als aandenken en er kussentjes van laten maken. Daar steekt de rechter een stokje voor. Hij krijgt de jas níet terug, maar hij krijgt dus wél een boete.

