Deze blote kont is de reden waarom Leon de Winter van Twitter is gegooid

Leon de Winter kan voorlopig niet meer twitteren. Zijn account is tijdelijk niet beschikbaar omdat het in strijd is met het mediabeleid van Twitter, Kamervragen waren het gevolg. De schrijver onthult in zijn Telegraaf-column woensdag wat de reden is: een blote kont.De Winter schrijft: "Een paar dagen geleden berichtte Twitter mij dat de cover van mijn toekomstroman Het lied van Europa – het is een schilderij uit 1908 van Félix Vallotton waarop de kont van de mythische figuur Europa prijkt – de Twitterregels overtrad ook al stond die maanden in mijn profiel. Opeens was de kunstzinnige blote kont een overtreding. Dus werd mijn account geblokkeerd. Het argument is onzinnig. Wat mag ik niet zeggen?"