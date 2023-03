Gert Verhulst: “Studio 100 schrijft allang liedjes met ChatGPT”

Waarom zou je iets zelf bedenken als er een computerprogramma is die het beter kan, moeten ze bij Studio 100 hebben gedacht. Grote baas Gert Verhulst schroomt dan ook niet om te onthullen dat zijn liedjesschrijvers ChatGPT allang gebruiken om liedjes te fabriceren.



"Ik denk niet dat we het al voor verhalen gebruiken, maar voor liedjes wordt het bij ons wel gebruikt", vertelt Verhulst bij het Vlaamse Qmusic. "Niet voor volledige songteksten, maar soms zit er een zin in die alleen een computer kan verzinnen. Daar denk je van: dat is toch speciaal. Dat had ik zelf niet bedacht."



De Studio 100-baas wil niet zeggen of de liedjes voor K3 of voor Samson door het algoritme zijn gemaakt. Wel vertelt hij over zijn zoon Viktor die op schrijverskamp ging, omdat hij ook dj is. Daar werd ChatGPT door alle tekstschrijvers gebruikt, aldus Verhulst. “Wij vinden zoiets allemaal maar normaal, maar het is eigenlijk toch waanzinnig dat dat kan?”



De grappen zijn natuurlijk snel gemaakt, aangezien de liedjes van K3 nogal simpel zijn. Denk aan refreintjes als: "Mango, mango, coconut, papaja." Of: "Oya le le, ik voel me plots weer zo oya le le." Misschien dat ChatGPT de kwaliteit alleen maar ten goede komt.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: