Man overleeft 30 dagen in Amazone door insecten te eten en urine te drinken

Een 30-jarige Boliviaan heeft in het Amazonewoud dertig dagen lang overleefd door insecten en wormen te eten en zijn eigen urine te drinken.



Jhonattan Acosta werd eind januari als vermist opgeven door zijn familie na een jachtpartij met vier vrienden in het Amazonewoud in het noordoosten van Bolivia.



Hij overleefde al die tijd, naar eigen zeggen, doordat hij ‘de overlevingstechnieken’ kende. ,,Ik heb insecten en wormen gegeten en mijn urine gedronken. Ik ben door dieren aangevallen", zei de man dinsdag tegen het Boliviaanse Unitel TV.



,,Ik heb aan God gevraagd om het te doen regenen", vervolgde Acosta. ,,Als het niet had geregend, dan had ik het nooit overleefd."



Acosta wandelde 40 kilometer, maar had snel door dat hij in cirkels aan het lopen was. De man werd zaterdag teruggevonden door een team dat naar hem op zoek was.

Maar. Hij heeft het overleefd Fijn, dat lekker zo gezond kan zijn......Maar. Hij heeft het overleefd

