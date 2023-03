Profwielrenner schiet ‘per ongeluk’ kat dood van minister en wordt mogelijk land uitgezet

De Italiaanse wielrenner Antonio Tiberi (21) moet 4000 euro boete betalen en verliest mogelijk zijn verblijfsvergunning omdat hij de kat van een San Marinese minister heeft doodgeschoten. Hij bekende vanuit zijn raam op het dier te hebben geschoten.



Tiberi, die onder contract staat bij wielerploeg Trek-Segafredo, kocht vorige zomer een luchtbuks en mikte op een verkeersbord. Toen hij de kat langs zag komen, leek het hem een goed idee om aan te leggen op het bewegende doelwit. Hij raakte tot zijn eigen verrassing de poes vol in het hoofd, waarna het dier ter plekke overleed.



Federico Pedini Amati, de eigenaar van de kat, is de huidige minister van Toerisme en een voormalig staatshoofd van San Marino. Hij zag het drama gebeuren en belde direct de politie. Mogelijk neemt het land de verblijfsvergunning af van de ex-wereldkampioen tijdrijden bij de junioren, die vanwege het gunstige belastingklimaat in het dwergstaatje woont.



“We hoeven dit soort mensen geen verblijfsvergunning te geven”, fulmineert Amati. Ook op sociale media zijn de reacties niet mals. Een clip waarin Tiberi keihard onderuit gaat bij de finish van een tijdrit in de UAE Tour in 2021 wordt veel gedeeld en geliket. “Met de hartelijke groeten van het kattenlegioen”, schrijft een Twitter-gebruiker bij het filmpje.

Reacties

04-03-2023 11:10:44 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.436

OTindex: 21.975

Nu is het de kat van een minister, zou dit ook gebeurd zijn als het de kat van een lokale visser was? De straf is terecht, trouwens.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: