Verkeerde gecremeerd: Overleden man keert na maanden levend terug

Deepak Balakrishnan Kandi (36) was acht maanden geleden doodverklaard, nadat hij vorig jaar op 7 juni als vermist was opgegeven. Zijn familie kwam bij elkaar voor zijn crematie. Althans, dat dachten ze.

Deepak blijkt nog springlevend. De politie vond de man in een hotel in India, schrijft The Times Of India.



De 36-jarige man was zo’n anderhalve maand vermist, toen de politie vorig jaar op 17 juli op het strand in het zuidwesten van India een lichaam aantrof. De agenten identificeerden het stoffelijk overschot als Deepak en het lichaam werd gecremeerd in het bijzijn van zijn familie.



Een paar dagen laten realiseerde de politie zich dat het lichaam niet van Deepak was, maar van een andere vermiste man, genaamd Irshad. De twee hadden veel gelijkenissen, waardoor de agenten hen hebben verward. Een DNA-test toonde inderdaad aan dat het gecremeerde lichaam niet van Deepak, maar van Irshad was.



Als het lichaam niet van Deepak was, waar was hij dan? De politie ging weer maandenlang op zoek naar de man. Hotels werden doorzocht en uiteindelijk vonden agenten hem via zijn identiteitsnummer in een hotel langs de weg in Margao.



Deepak is meegenomen naar het bureau en in hechtenis gebracht. Aan de agenten vertelde hij dat hij maandenlang aan het reizen was en ook werkte in Goa. Hij verhuisde zijn spullen naar het hotel, waardoor hij is gevonden.



Agenten vertelden Deepak over de crematie van het verkeerde lichaam, waarop hij moest grinniken en aangaf dit verhaal niet te kennen.

