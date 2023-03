Vermiste man gevonden in maag van haai, familie identificeert tatoeage

De stoffelijke resten van een vermiste man in Argentinië lijken gevonden te zijn in de maag van een haai. Zijn familie heeft namelijk zijn tatoeage geïdentificeerd. Er zal nog een DNA-onderzoek volgen om zijn identiteit te bevestigen.



Diego Barría (32), een vader van drie kinderen, werd voor het laatst gezien op 18 februari, in zijn auto nabij de kust van de provincie Chubut in het zuiden van Argentinië. Twee vissers meldden zondagochtend vroeg aan de kustwacht dat ze drie schoolhaaien gevangen hadden, dicht bij de plek waar Barría voor het laatst was gezien.



De vissers zouden tegen lokale media hebben gezegd dat ze menselijke resten vonden in één van de haaien toen ze die aan het schoonmaken waren. Volgens Daniela Millatruz, de agente die de leiding nam in de zoektocht naar Barría, heeft zijn familie hem herkend ‘vanwege een tatoeage op één van de overblijfselen’. Er zal echter nog wel een DNA-test volgen om zijn identiteit te bevestigen.



Het is nog onduidelijk onder welke omstandigheden Barría om het leven is gekomen; het onderzoek wordt voortgezet. Twee dagen na zijn verdwijning werd de auto van Barría gevonden op een strand in de buurt van Rocas Coloradas. ,,We gaan ervan uit dat Diego een ongeluk heeft gehad en we onderzoeken of er een voertuig bij betrokken was”, zegt Millatruz.



Volgens Cristian Ansaldo, hoofd van de politie in de stad Comodoro Rivadavia, heeft Barría waarschijnlijk een ongeluk gehad en werd hij meegesleurd door de stroming. Hij zei dat er sprake was van een sterke vloedgolf in het weekend dat Barría verdween.

