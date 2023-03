Korfbalveld midden in voetbalveld zit buurt dwars: Wie verzint zoiets?

De meeste mensen in de buurt zitten er niet op te wachten, maar toch ligt er sinds kort een korfbalveld dwars over het voetbalveldje aan de Spieakker in Oss. Probleem is dat er nu niet meer veilig gevoetbald kan worden, want de korfbalpalen staan vlak naast het voetbalveld."Ik deed een paar maanden geleden de gordijnen open en toen stonden er graafmachines om het korfbalveld aan te leggen", vertelt een buurtbewoonster. Ze is er zichtbaar nog verbaasd over. "We wisten met de hele buurt allemaal van niks. Toen ik de gemeente belde, kon ze er al niks meer aan doen."Het korfbalveldje is het resultaat van het initiatief van een bewoner van de wijk. De afspraak was volgens buurtbewoners dat die initiatiefnemer de rest van de buurt zou informeren, maar dat is nooit gebeurd. De gemeente heeft gehoor gegeven aan het verzoek en heeft een kunstgras korfbalveld midden op het voetbalveld geplaatst. De hele buurt is hierover gevallen."We willen gewoon ons oude voetbalveldje terug", zegt Raymond Overdevest. "Het is wachten op ongelukken als je hier gaat voetballen met die korfbalpalen in het veld. Als je de bal aanneemt en richting het doel rent, klap je zo tegen zo'n paal aan", demonstreert hij. "Wie verzint er zoiets? Het is een groot raadsel hoe dit hier zo kan.""Er zijn vanuit de buurt ook een aantal bezwaarschriften ingediend tegen het korfbalveldje, maar daar is niks mee gedaan", zegt Raymond. "We leven hier in een democratie en normaal beslis je dit soort dingen gezamenlijk, maar dat is gewoon niet gebeurd. Ook de wijkcoördinator was niet op de hoogte van de plannen voor het dwarse korfbalveldje. We wisten van niks tot de bouwwerkzaamheden begonnen."Ondertussen ligt het werk aan het veldje stil en kan er niet gevoetbald worden. Volgens de omwonenden wordt er ook nooit gekorfbald. "De kinderen uit de buurt willen het liefst gewoon een voetbalveld. "Het was een mooi veld dat ook in bloei stond in het voorjaar. Van mij mag dat korfbalveld meteen weg, maar het is de vraag of de gemeente dat gaat doen want het heeft natuurlijk geld gekost", zegt de buurvrouw die uitkijkt over het veld.Maandagvond was er een informatiebijeenkomst waar bleek dat de frustratie onder zo'n vijfentwintig buurtbewoners groot is. “Er zijn procedurefouten gemaakt door de gemeente en er is slecht gecommuniceerd. De pijn zit bij ons dat we er niet bij betrokken zijn”, aldus een inspreker.Tijdens de avond bleek dat de bewoners hun voetbalveldje terug willen en dat mag ook een kunstgrasveld zijn. Na veel heen en weer gepraat willen de bewoners een nieuw kunstgras voetbalveld naast het korfbalveld, allebei in de zelfde richting en niet meer gekruist.De initiatiefneemster van wie de kinderen een brief aan de gemeente hebben gestuurd, laat weten dat nooit is afgesproken dat zij de buurt zou informeren. "Dat is taak van de gemeente. Wij hebben ook nooit gevraagd om een kruis met het voetbalveld. Het voetbalveld zou verlegd worden, toen was een andere buurtbewoner boos die geen ballenvangers voor de neus wilde en de gemeente heeft daarna voor deze oplossing gekozen."