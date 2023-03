Meghan was teleurgesteld dat Harry niet zo veel geld had: hij verdiende slechts een paar miljoen per jaar

Meghan Markle (41) heeft financieel gezien de lat hoog liggen. Toen ze hoorde dat prins Harry in het begin van hun relatie maar 2,6 miljoen euro per jaar kreeg als royal was ze teleurgesteld. Dat vertelt royaltyschrijver Tom Bower in een interview met GB News.



“Het was één van haar misvattingen over de koninklijke familie”, legt hij uit. “Dat ze allemaal ook veel persoonlijke rijkdom hadden, los van de staat.” Op zich is dat ook zo: het hertogdom van Cornwall waar Charles hoofd van was gaf Harry zo'n 2,6 miljoen euro per jaar. Maar dat was veel te weinig voor de actrice.



“Ze dacht dat hij honderden miljoenen, of zelfs een miljard waard zou zijn. Maar niets was minder waar. Dat verschil probeert ze nu goed te maken met Netflixdocumentaires en boekdeals. Hun huidige levensstijl in LA konden ze namelijk niet betalen als werkende leden van de koninklijke familie. Ze wil namelijk het echte Hollywoodleventje leiden: rijden in de grote Cadillacs, vliegen in privéjets... Aanvankelijk moest ze nog schrapen om zulke dingen te kunnen veroorloven. En zelfs vandaag zijn ze nog altijd niet zo rijk als Meghan gedroomd had.”

02-03-2023 22:04:51 Mamsie

Als niets komt tot iets, kent het zichzelve niet.

02-03-2023 22:22:32 De Paus

S Deze prins hoeft niet op een paar miljoentjes te kijken.

Hij heeft al een vrouw, maar misschien kan er nog wel eentje bij. En je kunt van die mensen zeggen wat je wil, maar een wat donkerder huidskleur is daar helemaal geen probleem. Hij heeft al een vrouw, maar misschien kan er nog wel eentje bij. En je kunt van die mensen zeggen wat je wil, maar een wat donkerder huidskleur is daar helemaal geen probleem.

03-03-2023 01:28:17 HoLaHu

Als je met ruim twee miljoen per jaar nog niet tevreden kunt zijn, dan zegt dat heel veel over iemand. En dat is meestal niks vriendelijks....

03-03-2023 08:16:23 graspol61

Niet te geloven 2.6 miljoen en nog niet tevreden zijn pffff .



Maar ja die komt zichzelf wel eens tegen denk ik Wat een vreselijk eng iemand ieksNiet te geloven 2.6 miljoen en nog niet tevreden zijn pffff .Maar ja die komt zichzelf wel eens tegen denk ik

03-03-2023 08:24:45 Jawel

2,6 miljoen? Ik zou al tevreden zijn met 10%. Maar wel op voorwaarde dat ik haar er niet bij kreeg.

03-03-2023 09:37:34 BatFish

Sja, een verhaal dat slecht te verifiëren is natuurlijk. Het klinkt naar roddel en achterklap. Tom Bowen is iemand die al tijden een soort vendetta tegen Meghan Markle voert en is meermaals op de vingers getikt voor verspreiden van foutieve informatie. Ik zou dit dus met een heeeeel grote korrel zout nemen.

03-03-2023 11:12:09 vaughn

Dit lijkt mij een hardnekkige roddel, ik geloof dat Meghan van een eenvoudige komaf is waarbij ik mij niet kan voorstellen dat zij niet tevreden is met $2.600.000 p/j Wat verdiende zij per aflevering toen ze nog actrice was bij 'Suits'? Aha ik heb het gevonden, ze verdiende $50.000 per aflevering of $450.000 per jaar.

