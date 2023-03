Ook in Nieuw-Zeeland was natuurfenomeen te zien: het zuiderlicht

In Nederland trokken veel mensen naar de kust om voor de tweede nacht op rij het noorderlicht te bewonderen, maar ook in Nieuw-Zeeland stond het poollicht in de belangstelling. Alleen heet het daar niet het noorderlicht, maar zuiderlicht. "Het is in principe hetzelfde", zegt Maurice Middendorp van Buienradar. "Het ontstaat beide door activiteit van de zon."Op sociale media delen mensen uit Nieuw-Zeeland kleurrijke plaatjes van het zuiderlicht. "Nog een geweldige ervaring meegemaakt in Nieuw-Zeeland. Ik heb het zuiderlicht gezien met mijn dochter", schrijft Amanda op Twitter.Het noorder- of zuiderlicht, ook wel poollicht genoemd, ontstaat wanneer elektrisch geladen deeltjes van de zon via de Noord- of Zuidpool binnendringen in de dampkring. Deze deeltjes hebben enorme snelheden van honderden kilometers per seconde en botsen na het binnendringen op stikstof- en zuurstofdeeltjes hoog in onze atmosfeer, zo tussen de 100 en 300 kilometer hoogte.Deze botsingen zorgen ervoor dat de deeltjes in onze atmosfeer een verhoogd energieniveau krijgen. Om van dit verhoogde energieniveau af te komen, zenden de deeltjes energie uit in de vorm van licht: het noorder- of zuiderlicht.Je kunt het zuiderlicht het beste bewonderen tussen maart en september, en het noorderlicht tussen september en april. "Wil je het zuiderlicht zien, dan moet het daar wel donker zijn", zegt Middendorp daarover. "Maar we zitten alweer in maart, dus het is al donker genoeg."Het is dan ook best logisch dat het zuiderlicht daar op hetzelfde moment zichtbaar is als het noorderlicht hier. "Zo gek is dat niet."In Nederland was het natuurfenomeen de afgelopen twee nachten te zien. Tientallen mensen kwamen ervoor naar de kust. Ze trokken onder meer naar de noordelijke provincies en Zeeland toe.Normaal gesproken doen de weersomstandigheden waaronder het noorderlicht kan ontstaan zich voornamelijk in de buurt van de poolstreken voor, zoals in Lapland. Nu kunnen we het noorderlicht dus ook in Nederland zien. "Dat is best bijzonder", zegt Middendorp. "Het heldere weer van deze dagen speelt daarbij een belangrijke rol."Ook komende nacht bestaat de kans dat je het noorderlicht in Nederland kan bewonderen. "En misschien de nacht daarna ook nog wel."