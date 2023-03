Vrouw wint rechtszaak: scooter-handelaar moet villa van één miljoen alsnog kopen én boete aftikken

Een Almelose scooterhandelaar kocht voor een miljoen euro een vrijstaande, rietgedekte villa in het buitengebied van Geesteren. Maar betalen deed hij vervolgens niet. Niet de waarborgsom van 100.000 euro, laat staan het hele aankoopbedrag. En dus stapte de verkopende partij naar de rechter. Met succes: niet alleen moet de Almeloër het huis alsnog kopen, hij moet bovenop de verkoopprijs ook nog eens flinke boetes aftikken.De uitspraak zal de Almelose ondernemer niet verrassen. Hij kreeg twee weken geleden, tijdens de behandeling van de zaak, van de rechter namelijk al een veelzeggende opmerking om de oren: „U weet toch wel wat voor vonnis u kunt verwachten?”De zaak is namelijk heel simpel: in het koopcontract tussen de twee partijen staan afspraken over onder meer betaaltermijnen en een waarborgsom. Maar geen van die afspraken werd nagekomen. En dus zit de verkoper, die al een ander huis kocht, nu met dubbele maandlasten en veel onzekerheidVolgens de koper had zijn Duitse bank mondeling akkoord gegeven voor een hypotheek. Maar toen hij in oktober 100.000 euro waarborg op tafel moest leggen, zei de bank alsnog nee. De Almeloër kreeg voorlopig geen lening meer omdat hij achterliep met zijn andere hypotheekaflossingen.Het niet nakomen van de koopafspraken komt hem nu duur te staan. Het kost hem namelijk direct 100.000 euro aan boetes.Daarnaast verplicht de rechter hem om het huis alsnog te kopen voor de afgesproken prijs. Of dat lukt is een tweede, maar de rechter zet er wel druk op. Om het zo snel mogelijk gedaan te krijgen, kost het de Almeloër 1.000 euro voor elke dag dat het miljoen nog niet is overgemaakt. Tot slot moet hij nog ruim 2.000 euro aan rechtbankkosten en advocaatkosten betalen.De verkopende partij haalt dus zijn gelijk. Maar of dat ook betekent dat het verschuldigde miljoen ook daadwerkelijk snel op de rekening staat? De rechter liet tijdens de zitting ook een tweede veelzeggende opmerking vallen: „Gelijk krijgen met een vonnis is één ding, maar of het een vervolg krijgt is een tweede.”