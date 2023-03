Houden van Pokémon kan je een job opleveren

Pikachu, Charizard, Eevee – doen deze namen een belletje rinkelen? Je weet alles over Ash Ketchums droom om de ultieme Pokémon Master te worden en je hebt deze eigenzinnige kennis altijd al nuttig willen inzetten? Dan is dit de job van je leven.



Catawiki, het online veilingplatform voor bijzondere objecten, is op zoek naar een fulltime Pokémon-expert om het team van interne deskundigen te versterken. Een echte droomjob voor de fans van de meest winstgevende franchise aller tijden: betaald krijgen om je dagen te vullen met Pokémon. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het samenstellen van Pokémon-veilingen en -verzamelingen met unieke ruilkaarten.



Wat je daarnaast ook zal doen: het beoordelen en selecteren van de meest bijzondere kaarten die op Catawiki worden aangeboden, contacten onderhouden met belangrijke verzamelaars uit de hele wereld, toonaangevende beurzen bijwonen en je netwerk binnen de fancommunity benutten en onderhouden om de Pokémon-veilingen op het platform uit te breiden. In een notendop: Gotta Catch ‘Em All en breng ze naar Catawiki!

Oeh! Hebben ze ook zo'n functie voor Magic, The Gathering? Mijn zoon is expert.



De uitgever van beide kaartseries is er momenteel nogal een potje van aan het maken, waardoor er heel wat te gebeuren staat op het gebied van de (her)waardering van de kaarten. En er gaat heel wat geld rond in dat wereldje.

