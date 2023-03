Niet volgespoten, leeggezogen! Zo boekten farmaceuten gigawinsten op coronaprik

Dankzij onze eigen overheid konden farmaceutische giganten als Pfizer en Moderna enorme winsten maken tijdens de coronacrisis. Dat stelt Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO). Tussen overheden en de grote vaccinboeren waren geen afspraken om extreme winst te voorkomen. Dat alles leverde Pfizer netto 35 miljard op in 2021 en 2022. Voor Moderna en BioNTech kwam dat neer op zo'n 20 miljard en het Chinese Sinovac maakte 15 miljard dollar winst.



De gigantische winsten zijn een direct gevolg van de miljardeninvesteringen en de koopafspraken van de overheden met de farma-reuzen. De zeven vaccinontwikkelaars kregen zo'n 5,8 miljard aan financiering. Waarvan 5 miljard uit de kas van de Amerikanen. Koopafspraken als investering, dus de aanschaf van een vaccin dat nog ontwikkeld moest worden, leverden de bedrijven minstens 86,5 miljard dollar op.



De enige twee bedrijven die geen gruwelijke winsten boekten zijn AstraZeneca en Johnson & Johnson, concludeert SOMO. Die farmaceuten besloten geen winst te maken op de coronaprik. Onderzoeker Esther de Haan houdt de mogelijkheid open dat het bedrag nog veel hoger is: 'omdat bedrijven en overheden niet transparant zijn geweest over hun deals'.



Met de extreme winsten dankzij veel westerse landen, trokken arme aan het kortste eind. Volgens SOMO zijn lage-inkomenslanden verdrongen door rijke landen die meer opeisten dan ze nodig hadden. Voor de arme landen bleef er nauwelijks iets over. ''Bedrijven zijn schaamteloos voor de winst gegaan.''

Reacties

02-03-2023 09:20:36 Jawel

Panic is good for business. (vrij naar nummer 34 van de Ferengi rules of acquisition).

