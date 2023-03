Zwitserse jongens nemen koe mee in trein: Hond mag toch ook?

Een koe in de trein, mag dat? Een groep jongens in Zwitserland vond van wel. Op filmpjes die circuleren is te zien hoe het dier, een wit exemplaar, omringd door haar reisgenoten in een coupé staat. "Een hond mag toch ook?", roept een van hen herhaaldelijk in de camera.Het opvallende gezelschap stapte zondag op het station in St. Fiden in de gemeente St. Gallen aan boord en had als bestemming Muolen, schrijft de website 32Today. Dat zou betekenen dat het dier ongeveer een kwartier getreind heeft.Op beelden die de site plaatste, is te zien hoe een van de jongens een emmer stro bij zich heeft. Een ander aait het beest over de rug.Hoewel grote dieren – anders dan honden en klein tamme dieren – niet zijn toegestaan aan boord van de Thurbo-treinen, reageert een woordvoerder met een knipoog. "We willen het gezelschap een compliment maken. De jongens waren optimaal uitgerust met bezems en emmers, in de wetenschap dat het dier niet zindelijk is."Sancties voor het overtreden van de regels volgen er niet vanuit de vervoerder. "We hopen dat het dier heeft genoten van de rit met onze trein." De politie was ook op de hoogte, maar is niet uitgerukt voor het incident.Het St. Galler Tagblatt schrijft dat de jongens dronken waren en weet te melden dat een Zwitserse dierenbeschermingsorganisatie de actie allesbehalve grappig vindt. Er zou een onderzoek zijn ingesteld.