Man laadt telefoon op bij politie, moet blijven voor openstaande celstraf

Hij moest dringend zijn telefoon opladen. Of dat even mocht? Een (24) jarige man die zich met die vraag meldde bij een politiebureau in Zuid-Holland, heeft daar een volle batterij maar waarschijnlijk ook spijt aan overgehouden. Agenten ontdekten dat hij nog een celstraf in het buitenland heeft openstaan en hielden hem direct vast.



Om 8.00 uur gisterenochtend dook de man op bij het politiebureau in Bergambacht. Hij mocht zijn telefoon opladen, maar werd ook gecontroleerd door agenten.



Zo bleek dat de man in Duitsland nog een celstraf moet uitzitten van drie jaar. Waarvoor is niet bekendgemaakt. De man, een Pool, zit vast en wacht op zijn overlevering.

Reacties

01-03-2023 15:55:02 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.468

OTindex: 6.915

Je telefoonverslaving is natuurlijk belangrijker dan je vrijheid.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: