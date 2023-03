Duizenden coronaboetes nog steeds niet beoordeeld: 'Dit strepen we niet weg'

Een jaar na het einde van de 'anderhalvemetersamenleving' moeten nog meer dan 7000 coronaboetes beoordeeld worden door justitie. Zo'n 4000 zaken moeten nog naar de rechter, maar daar hebben ze geen tijd. Inmiddels dreigen de eerste zaken zo te verjaren, meldt EenVandaag.



Het Outbreak Management Team (OMT) heeft het ooit zo ingrijpende virus inmiddels als een alledaagse infectie bestempeld. Maar terwijl corona in de maatschappij ondertussen naar de achtergrond is geraakt, zijn ze er het bij het Centrale Verwerkingsparket van het Openbaar Ministerie nog iedere dag druk mee.



De afdeling van het OM behandelt normaal gesproken voornamelijk verkeersovertredingen, maar kreeg ook de afhandeling van coronaboetes op haar bordje. De beoordelaars kregen hierdoor te maken met bijna een verdubbeling van het werk. Normaal behandelen ze 200.000 zaken per jaar, daar kwamen nog eens 180.000 zaken bovenop.



Toch wil het OM de zaken absoluut niet seponeren, vertellen ze aan het nieuwsprogramma. "Het gaat om de norm. We vonden het toen belangrijk en dat is nog steeds zo", zegt officier van justitie Achilles Damen. "Dit strepen we niet weg."

Reacties

28-02-2023 20:41:41 Emmo

Stamgast



WMRindex: 60.423

OTindex: 28.164

Als Justitie andere zaken, die mogelijk gevoeliger liggen, ook seponeert , dan kan dat natuurlijk hier ook mee.

28-02-2023 21:13:42 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 13.050

OTindex: 18.849

S Ja, kijk eens, misdaad moet toch lonen. Die mensen die onderweg waren naar huis en toen een lekke band kregen, zodat ze net iets na het ingaan van de avondklok tegen de lamp liepen, die moeten dik in hun buidel tasten om heel hoge boetes te betalen.

Maar mensen die een gewapende overval hebben gepleegd of meervoudig andere mensen verkracht hebben, kijk, daar moeten we niet al te moeilijk over doen, die zaken kunnen best wel geseponeerd worden.

