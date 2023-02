Racistische passages uit James Bond-boeken verwijderd

Uitgeverij Ian Fleming Books heeft de boeken over 007-agent James Bond herzien en aangepast. De aanpassingen zijn voltooid na een keuring door zogeheten 'sensitivity readers', die passages die volgens moderne standaarden niet door de beugel kunnen uit de boeken filterden. Recentelijk gebeurde hetzelfde met de kinderboeken van Roald Dahl.



Een voorbeeld van een van de aanpassingen is een passage over een groep Afrikaanse mannen die in de goud- en diamantenindustrie werken in het boek Live And Let Die uit 1954. Uit de zin waarin de mannen omschreven werden als "behoorlijk gezagsgetrouwe kerels zijn, naar mijn mening, tenzij zij te veel hadden gedronken". In die zin is volgens The Telegraph het gedeelte over het drankgebruik van de mannen weggehaald. Ook werd in verschillende boeken het woord "neger" vervangen.



Toen Bond-auteur Ian Fleming nog leefde heeft hij zelf toestemming gegeven om sommige seksscènes te censureren voor de Amerikaanse uitgave. Ook liet hij al eens een racistische passage uit Live And Let Die vervangen. "In navolging van Ians aanpak, hebben wij gekeken naar voorbeelden van racistische termen in de boeken", aldus de uitgeverij.

behoorlijk gezagsgetrouwe kerels zijn, naar mijn mening, tenzij zij te veel hadden gedronken



Is dit nu iets over mensen van kleur of over arbeidersvolk? Persoonlijk denk ik eerder het laatste. Dan zou de passage niet racistisch zijn (maar wel discriminerend). Misschien zit het racisme in het denken van de uitgever? Is dit nu iets over mensen van kleur of over arbeidersvolk? Persoonlijk denk ik eerder het laatste. Dan zou de passage niet racistisch zijn (maar wel discriminerend). Misschien zit het racisme in het denken van de uitgever?

@Jawel : Ik vermoed het laatste. Tenzij het opgevat moet worden als een ode aan overmatig alcoholgebruik. Maar dan zou je álles van James Bond moeten verbieden.

Over een poosje drinkt 007 alleen nog maar alcoholvrije cocktails. Shaken, not stirred.

