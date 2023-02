Hond redde gezin bij uitslaande brand, gezin nu dakloos: 'Al bijna 2000 euro opgehaald'

In Delft is een gezin dakloos geraakt na een uitslaande brand eerder deze maand. Een hond redde het leven van de bewoners door ze wakker te maken, maar kwam zelf om het leven. Vrienden en familie zijn een doneeractie gestart, omdat het gezin niet verzekerd is. Inmiddels is er al bijna 2000 euro opgehaald.



Op 11 februari werd het gezin wakker door het gepiep en geblaf van hun chihuahua Gwen. Het dier bleek het bij het goede eind te hebben, want een fietsaccu was op de stoel in de woonkamer ontploft. De vlammen sloegen uit de bovenwoning en het gezin vluchtte uit het dakraam.



"De brandweer zei dat als we één minuut later wakker waren geworden, we het waarschijnlijk niet hadden overleefd. Er was alleen maar vuur om ons heen. Als de hond er niet was geweest, waren we nooit wakker geworden", zegt een van de gezinsledentegen Omroep West.



Het gezin kwam er zonder kleerscheuren vanaf, mede dankzij hulp van de buren. Voor hondje Gwen kwam de hulp te laat. De chihuahua is volgens de brandweer gestorven aan de gevolgen van de brand.



De baasjes laten aan Omroep West Weten dat ze haar taak als hond heeft volbracht en dat ze kapot zijn van het verlies van Gwen. De viervoeter is volgens het gezin namelijk niet vervangbaar, in tegenstelling tot de spullen.



Familie en vrienden zijn toch een inzamelingsactie gestart. De initiatiefnemer vertelt dat het gezin door omstandigheden niet verzekerd is, maar dat er lichamelijk geen ernstige schade is. Met de actie willen ze het gezin ondersteunen, omdat ze er psychisch slecht aan toe zijn en nu alle hulp kunnen gebruiken.



De initiatiefnemer wil uiteindelijk 15.000 euro ophalen om de financiële consequenties van de brand te kunnen opvangen.

Reacties

27-02-2023 16:43:25 Emmo

Stamgast



WMRindex: 60.402

OTindex: 28.164

Hartverwarmend.



Maar waarom hadden de mensen geen brandverzekering? Dan neem je zelf het risico.

27-02-2023 20:04:37 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.887

OTindex: 90.284



Misschien zijn er religieuze redenen? @Emmo : Dat is vanwege omstandigheden, dat staat er toch! 🥳Misschien zijn er religieuze redenen?

27-02-2023 20:05:10 Buick

Erelid



WMRindex: 3.907

OTindex: 983

Fijn hoor zo'n electrische fiets.

27-02-2023 20:56:15 Emmo

Stamgast



WMRindex: 60.402

OTindex: 28.164

@Mamsie : Niet zo lang geleden is hier op Staphorst een tractor aangereden door een trein. Ook niet verzekerd wegens religie. Toen heeft de buurt gelapt. Crowdfunding was niet nodig.

27-02-2023 23:29:36 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.887

OTindex: 90.284

@Grouse : Dat is dan wel bij de heidenen af hè!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: