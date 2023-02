27-02-2023 23:46:32

@Emmo :

Het is heel erg commercieel. Je moet voor iedere attractie weer opnieuw betalen. Bij de ingang word je gecontroleerd op het meenemen van etenswaren, je mag uitsluitend duur voedsel nuttigen wat zij daar verkopen. Soms zijn er mensen die glutenvrij voedsel moeten eten of die een bepaald dieet moeten volgen: niets mee te maken, je meegebrachte voedsel wordt zonder pardon of discussie in de vuilnisbak gemikt. En als je er wat van zegt, word je met geweld van het terrein verwijderd. Ook voor het gebruik van de WC moet je betalen. En niet zo weinig ook. Het zijn echte afleggerstenten.