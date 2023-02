Cabaretshow loopt uit de hand: bezoekers lopen weg en theaterbaas grijpt in omdat hij show zo slecht vindt

Grappen die niet aanslaan bij het publiek, het is de nachtmerrie van iedere cabaretier. Wart Kamps kreeg het onlangs in Duiven echter nóg zwaarder te verduren. Zijn show werd zelfs stilgelegd toen het merendeel van het publiek al naar huis was gegaan. ,,Het was zó slecht, dat ik dacht: dit kan niet meer.”



Cabaretier Wart Kamps is druk aan het repeteren voor de première van zijn nieuwe voorstelling Awkwart. Na allerlei film- en tv-rollen keert hij terug op de planken als comedian.



Die comeback gaat met horten en storten, blijkt uit artikelen van het NRC en De Volkskrant. De lezer krijgt een beeld geschetst van een Kamps (45) die continu aan zichzelf twijfelt en eind januari ook nog eens zijn pols breekt. Daardoor kan hij zich verre van optimaal voorbereiden op de première.



Ik liep met het lood in de schoenen naar het podium. Maar er moest iets gebeuren.

Het echte dieptepunt moet dan nog komen: zijn try-out in cultureel centrum De Ogtent in Duiven wordt eind januari zonder pardon stilgelegd.



,,Het optreden ging stroef, er werd weinig gelachen en ik zag veel onbegrip”, blikt Kamps terug in NRC. ,,Bij die scène waarin ik God speel, liep er een vrouw heel kordaat weg. Toen zei ik: ‘Hé, niet weglopen als God praat’. Dat was het teken voor 150 andere bejaarden om ook de zaal te verlaten.”



Daarna loopt een volgens Kamps ‘nare man’ richting het podium die aangeeft dat het zo niet gaat. Dankzij de steun van een vriend en enkele bezoekers mag hij zijn voorstelling toch afmaken. Wel in verkorte vorm, zegt hij tegenover het NRC. ,,Een stuk over een gay boek heb ik eruit gelaten. Ik dacht: dat snappen ze hier nooit.”



Die ‘nare man’ waar Kamps over rept, is Chris van de Ven, directeur van De Ogtent en al sinds mensenheugenis mede-programmeur van de voorstellingen. ,,Een voorstelling stoppen, dat doe je niet of is niet verstandig om te doen. Dat hoef je mij niet te vertellen”, zegt de Duivenaar.



,,Ik liep dan ook met het lood in de schoenen naar het podium. Maar er móest iets gebeuren. Het was zó slecht dat ik dacht: dit kan niet meer. De helft van de zaal was al leeg en toen ik naar voren stapte, vertrok er wéér een hele horde. Wart zakte die avond door de absolute ondergrens. Het was niet kwetsend of zo, maar gewoon erbarmelijk.”



Van de Ven had overigens niet meteen de intentie om de show te cancelen. ,,Ik wilde iedereen die wilde vertrekken ook de gelegenheid daarvoor geven. Ik had gehoopt dat Wart de eer aan zichzelf zou houden en ermee zou stoppen. Maar in plaats daarvan koos hij de aanval, ik was een nare man. Toen enkele bezoekers die dichtbij het podium zaten, voorstelden om de show voort te zetten, zijn we toch doorgegaan. Ik denk dat uiteindelijk een man of 75 is blijven zitten, uit respect voor de cabaretier. De rest van de vierhonderd man was al weg.”



,,Het liefste laat ik de kwestie achter me, de situatie kende namelijk alleen maar verliezers. Na afloop was ik absoluut niet blij met de gang van zaken die avond, het is ongepast een voorstelling stil te leggen. Dit ligt ten alle tijden bij de artiest zelf. Ik sta achter mijn voorstelling en gebruik een try-out om te schaven en te testen welke scènes goed werken en welke niet. Bovendien was het erg vervelend voor de bezoekers die wél een leuke avond hadden.”



Van de Ven programmeert al 23 jaar zeker zes keer per jaar een cabaretier in De Ogtent. Van Guido Weijers tot Hans Dorrestijn en van Karin Bloemen tot Ronald Goedemondt. Zo'n vierhonderd mensen zijn lid van De Ogtent om dit soort voorstellingen bij te wonen. Bezoekers die tijdens een show vertrekken, is hij niet gewend.



Van tevoren weten zij niet wíe er op de bühne staat. ,,Soms worden we geadviseerd en benaderd door een impresariaat. In het geval van Wart Kamps was dat ook het geval.”



Ik denk dat uiteinde­lijk een man of 75 is blijven zitten, uit respect voor de cabaretier. De rest van de vierhon­derd man zat al thuis.



Kamps spreekt in NRC van ‘vierhonderd bejaarden’ in een zaal die niet lachten om zijn grapjes. ,,Ga weg, man”, briest Van de Ven, om daarna met een knipoog aan te geven dat sommige mensen wel al meer dan twintig jaar bij De Ogtent komen. ,,Het is misschien een wat ouder, maar ook heel solidair publiek. En als er daarvan al snel 25 weglopen, zegt dat wel wat.”



Het was gênant, zegt Van de Ven. ,,Voor iedereen, óók voor de cabaretier. Ook al ging ik met knikkende knieën naar het podium, ik was verantwoordelijk voor datgene wat er op het podium gebeurde. En ik zou het zo weer doen.”



De kans dat Van de Ven nog een keer in actie moet komen, is echter klein. Vlak voor de komst van Kamps had hij met zijn compagnons al besloten om in de toekomst alleen nog cabaretiers te verwelkomen die één van hen in levenden lijve heeft gezien. ,,We gaan niet zomaar meer iemand van een impresariaat op diens blauwe ogen geloven.”



Van de Ven verwacht niet dat Kamps nog eens terugkeert in Duiven. ,,Maar ik hoop dat hij ooit de Poelifinario wint (de meest prestigieuze cabaretprijs van Nederland, red.) en dat ik er dus finaal naast zat.”

Reacties

27-02-2023 08:38:35 Emmo

Stamgast



WMRindex: 60.402

OTindex: 28.164

Ik krijg de indruk dat de heer Wart Kamps zijn prioriteiten niet goed op orde heeft. Klaarblijkelijk is hij van mening dat zijn grappen leuk zijn en een publiek die dit niet waardeert te stom is om te mogen komen kijken.



Persoonlijk ben ik van mening dat een cabaretier er is om het publiek te vermaken en als dat publiek niet vermaakt is, de cabaretier in kwestie zich achter de oren moet krabben.



Ik kan het natuurlijk mis hebben, maar uiteindelijk is zijn de mensen uit het publiek degenen die het salaris van de cabaretier betalen.

27-02-2023 12:37:58 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.058

OTindex: 3.181





Een in Rotterdam, optreden van shocking blue. wat zong zij vals er zat geen goede noot tussen. Toen bleek dat iedereen wilde opstappen tijdens haar eerste lied "Venus" kwam Corrie Koning als redder, ik hou niet van haar liedjes, maar we hadden een fantastische avond dank zij haar. Wat een gezellig mens.



De tweede keer was van "Ome Willem" hij kwam alleen, de rest had geen zin. Binnen vijf minuten moest ik al weg. Mijn zoon, toen 5 jaar kreeg een zware astma-aanval omdat hij oma's aan het beledigen was die op de eerste rij zaten. Ik hoorde later dat een 15 minuten later iedereen naar huis was gegaan, we kregen geen van allen ons geld terug. Wat een eikel was/is die vent, ongehoord en hij wordt zelfs nu nog op handen gedragen in NL, maar niet in mijn omgeving hoor. Ik heb twee keer een show meegemaakt die ook niet goed liepen.Een in Rotterdam, optreden van shocking blue. wat zong zij vals er zat geen goede noot tussen. Toen bleek dat iedereen wilde opstappen tijdens haar eerste lied "Venus" kwam Corrie Koning als redder, ik hou niet van haar liedjes, maar we hadden een fantastische avond dank zij haar. Wat een gezellig mens.De tweede keer was van "Ome Willem" hij kwam alleen, de rest had geen zin. Binnen vijf minuten moest ik al weg. Mijn zoon, toen 5 jaar kreeg een zware astma-aanval omdat hij oma's aan het beledigen was die op de eerste rij zaten. Ik hoorde later dat een 15 minuten later iedereen naar huis was gegaan, we kregen geen van allen ons geld terug. Wat een eikel was/is die vent, ongehoord en hij wordt zelfs nu nog op handen gedragen in NL, maar niet in mijn omgeving hoor.

27-02-2023 13:16:40 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.887

OTindex: 90.284

Tja, als de uitvoerende artiest de enige is die de voorstelling leuk vindt.....

27-02-2023 13:43:00 Emmo

Stamgast



WMRindex: 60.402

OTindex: 28.164



Deel van het publiek ging zéér demonstratief weg en mijnheer de Jonge was compleet van slag. @omabep : Ik had iets dergelijks in de Tamboer in Hoogeveen met Freek de Jonge. Die maakte een rotopmerking over de toenmalige vrouw van Hans Wiegel, een vrouw die in Hoogeveen best populair was.Deel van het publiek ging zéér demonstratief weg en mijnheer de Jonge was compleet van slag.

27-02-2023 14:35:05 Buick

Erelid



WMRindex: 3.907

OTindex: 983



weg.

En toch bleef hij enthousiast

Gelukkig heeft hij er niet zijn beroep van gemaakt Heel lang geleden ging een toenmalige kennis van mij ook zijn eerste optreden geven.Het was tenenkrommend. Zijn grappen waren slecht en er liepen telkens mensenweg.En toch bleef hij enthousiastGelukkig heeft hij er niet zijn beroep van gemaakt

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: