Man opgepakt na het opeten van door een ander gestolen chips

Het verorberen van een zakje chips komt een man in Memphis vermoedelijk duur te staan. Hij vond de snack op straat, maar het bleek daar door een misdaad te zijn beland. Waardoor de man in kwestie is opgepakt en wordt aangeklaagd.



Begin deze maand was er een ruzie in een supermarkt. Een man wilde een biertje kopen, maar de kassamedewerker wilde het hem niet verkopen. Er volgde een woordenwisseling waarna de man besloot een heel rek met chips naar buiten te slepen.



De man wandelde woest met de buit naar zijn auto om het rek met inhoud daar te parkeren en weg te rijden. Op de route van de supermarkt naar zijn auto, zijn er een paar chipszakken verloren geraakt. Een andere man zag de zakjes chips liggen en pakte er nietsvermoedend twee op.



Inmiddels was de politie ingelicht en op zoek naar de dader. Die is voor zover bekend nog niet boven water. Wel werd de man die twee zakjes meenam gevonden met de chipskruimels nog aan zijn handen. De man is aangehouden en wordt aangeklaagd voor diefstal van de twee zakjes chips. Dat kan hem een boete van 1000 dollar opleveren, meldt WIVB4.

