Bruid ontdekt vlak voor ceremonie dat bruidegom nog borstvoeding krijgt

Koudwatervrees is een welbekend fenomeen zo vlak voor je bruiloft, maar voor een anonieme bruid waren de kriebels ook daadwerkelijk terecht. Haar niet-meer-toekomstige echtgenoot bleek nog iets teveel aan zijn moeder gehecht, ontdekte de bruid vlak voor de twee elkaar het ja-woord zouden geven.



In de podcast Unfiltered Bride bespreken hosts Georgie en Beth alles rondom bruiloften. Hoewel het vooral een sprookjesachtige dag is, gaan er soms ook dingen mis. Zoals de titel al suggereert, worden ook die onderwerpen besproken.



Georgie komt met het ultieme drama. "Ik heb dit verhaal twee keer gehoord, twee keer van een make-up artiest." De bruid in kwestie moest vlak voor de ceremonie nog even naar het toilet. Eenmaal in damestoilet, betrapte de vrouw haar verloofde met een andere vrouw: haar schoonmoeder.



De man bleek nog even behoefte te hebben aan moedermelk. "Maar waarom produceerde zijn moeder nog melk dan?", vraagt Beth geshockeerd. Daarop reageert Georgie dat de bruidegom al die jaren dus nog altijd af en toe is gevoed door zijn moeder.



Naast de bruiloft die is gecanceld, is de TikTok-video van de twee podcastmakers dat voorlopig ook. De twee worden ervan beschuldigd dat ze de boel zelf hebben verzonnen. De video waarin ze het fragment delen, wordt op dit moment geverifieerd, meldt Beat.

