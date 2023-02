Bruidspaar zit twee uur vast in de lift en mist eigen trouwreceptie

Twee uur vast zitten in een lift én je eigen trouwreceptie missen: een combinatie die je niemand toewenst. Het overkwam Victoria en Panav Jha uit North-Carolina.Het bruidspaar wilde zondag met de lift naar de zestiende verdieping, maar na anderhalve meter liepen de deuren vast.“Daarna gingen de deuren een beetje open en zag ik een betonnen muur voor me. Ook achter ons zat niets anders dan beton”, vertelt de bruidegom aan CNN. Ze zaten samen met de zus van de bruid en drie gasten vast.De brandweer kwam te hulp, maar kreeg de lift niet aan de praat. Daarom werden ze met touwen omhoog gehesen. Na 2,5 uur was iedereen gered en kon het feest doorgaan… of toch niet. De bruid en bruidegom misten hun eigen trouwreceptie. “We hebben het niet meer kunnen vieren of afscheid kunnen nemen van onze gasten. Dat was wel een domper op de feestvreugde”, vertelt de bruid.Maar, daardoor had het bruidspaar nog wel tijd voor een foto met de brandweer