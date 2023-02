Stukjes van meteoriet slaan in op balkon in Zuid-Italië

In de Zuid-Italiaanse stad Matera zijn delen van een meteoriet ingeslagen op het balkon van een woning. Bij de inslag van de brokstukken, die met een snelheid van 300 kilometer per uur neerstortten, raakte enkel een vloertegel beschadigd. Zo maakt Prisma, het Italiaanse netwerk voor meteorietmonitoring, bekend.



De meteoriet werd op 14 februari waargenomen toen hij boven de zuidelijke regio’s Apulië en Basilicata trok. Astronomen berekenden de baan en concludeerden al snel dat de meteoriet, die 400 tot 500 gram zou wegen, in de buurt van Matera zou landen. Hierop werd de bevolking gewaarschuwd.



Twee broers, Gianfranco en Pino Losignore, vonden stukjes van de meteoriet op het balkon van hun ouders nadat ze een luide knal hadden gehoord. Volgens Prisma gaat het over twaalf grotere stukken en tientallen kleinere, goed voor een totaal gewicht van 70 gram.



De broers, naar eigen zeggen amateur-astronomen, begrepen onmiddellijk dat het ging om een bijzondere vondst. «Zonder onze nieuwsgierigheid hadden we de stukjes misschien wel gewoon van het balkon geveegd en was er niets gered», zo citeert persagentschap Ansa het duo. De brokstukken worden momenteel onderzocht door experten.

