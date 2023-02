Verliezers reageren voor het eerst op rel om uitslag optocht: We hebben onze tweede plaats gewoon gevierd

Carnavalsclub Binnedûr heeft gereageerd op de commotie die zondag ontstond in De Hoeve tijdens de prijsuitreiking van de carnavalsoptocht. Een groot deel van het publiek was het niet eens met de uitslag en liet dat duidelijk merken.



Binnedûr eindige als tweede en Net Uutgeblaozen werd eerste. De zaal vond dat dit andersom had moeten zijn en begon met bier te gooien naar de jury en carnavalsprinses Eline.



‘Wij zien via social media veel berichten voorbij komen die suggereren dat wij slechte verliezers zijn. Dat vinden wij jammer, want wij respecteren de uitslag van de jury altijd. We hebben onze tweede plaats gewoon gevierd, onze collega-wagenbouwers direct gefeliciteerd met de eerste plaats en de avond zoals altijd weer heerlijk afgesloten in de SOK-tent.’



‘Wat anderen ervan vonden, daar staan wij natuurlijk compleet buiten’, aldus Binnedûr. ‘We balen er vooral van dat ons prachtige Groesbeek in deze zo mooie tijd negatief in het nieuws komt.



Wij hebben een fantastische dag gehad en zijn ontzettend trots op wat we hebben neergezet! Het enthousiasme van het publiek, dat lekker meedeed met onze act, alle prachtige reacties, de vele foto’s en video’s, dat is de waardering waar wij het altijd voor doen!’



Een van de antwoorden op Facebook: ‘Een reactie van grote grote klasse en niveau. Net als jullie wagen trouwens. Applaus.’



Uit een poll op de website blijkt dat de lezers het met de jury van de Groesbeekse optocht eens zijn. Er kwamen tot nog toe bijna 2800 reacties binnen: 58 procent daarvan wijst Net Uutgeblaozen aan als winnaar in Groesbeek. De rest vindt de praalwagen van Binnedûr mooier.

Reacties

24-02-2023 12:27:00 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.451

OTindex: 6.866

Die van Binnedûr kan ik slecht zien, maar lijkt me niet de mooiste.



Ik snap enkel dat publiek niet zo. Konden die lui echt geen betere toepassing van het bier bedenken dan er mee gaan lopen gooien?

24-02-2023 12:49:54 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.331

OTindex: 84.411





: Wat moet je er anders mee doen? Zonde om er dronken door te worden. 58% is geen overtuigende meerderheid. Vooral omdat de mensen die het met de beslissing eens waren minder reden hebben om te reageren. @Jawel : Wat moet je er anders mee doen? Zonde om er dronken door te worden.

24-02-2023 12:55:06 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.415

OTindex: 21.929

@allone : Dus is de echte marge waarschijnlijk groter. 58% was het eens met de jury - in werkelijkheid dus misschien wel meer.

24-02-2023 12:57:04 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.331

OTindex: 84.411

@BatFish : Idd…. ik las het verkeerd om Idd…. ik las het verkeerd om

24-02-2023 12:58:45 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.415

OTindex: 21.929

Dus Binnedûr kan met recht buitengeschopt worden vanwege wangedrag.

