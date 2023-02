Mobiel toilet zorgt voor verstopping op A67: Stront aan de knikker

Een mobiel toilet zorgde woensdag voor vertraging op de A67 bij Someren. De ANWB meldde in eerste instantie dat wat rommel de oorzaak was van de verstopping, waardoor één rijstrook moest worden afgesloten. Dit bleek later een verloren Dixi te zijn.Nu hadden we in dit artikel graag nog wat leuke woordgrappen aangehaald, maar Rijkswaterstaat heeft het gras voor onze voeten weggemaaid. "Voor alle mensen die pissig zijn: je kunt ons wel voor een grote boodschap sturen en we zijn er met hoge nood naartoe gegaan", schrijft Rijkswaterstaat op Twitter. De weg is inmiddels weer vrij.