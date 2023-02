De doodgewaande kat van Niké blijkt springlevend te zijn

Niké uit Lage Vuursche was ervan overtuigd dat het haar kat Gijs was die dood op straat was gevonden. Na een berichtje in de buurtapp over een dode kat reed ze met de auto naar de vindplaats. De zwart-witte kat was onmiskenbaar Gijs. Het verdriet bij het baasje was immens."Hij was nog warm, we waren erg overstuur. We hebben hem meegenomen naar huis", vertelt Niké aan Hart van Nederland. Thuis legde ze hem in een schoenendoos en namen ze afscheid. Een laatste aai, de tranen vloeiden rijkelijk. Gijs was geliefd, het verdriet was groot. "We waren ervan overtuigd dat het Gijs was", vertelt ze.Groot was dus ook de schok toen ze naar de gang liep en haar kat op de tuintafel zag zitten. Gijs was niet dood, er lag een andere kat in de doos. De dieren leken precies op elkaar. "Wij waren heel gelukkig natuurlijk maar ja, we zaten nu wel met een dode kat die niet van ons was."Annemiek de Groote, vrijwilliger bij de dierenambulance Eemland, kwam de kat de volgende dag ophalen. "Ik vond het een bijzonder verhaal, dit komt sporadisch voor". De dode kat bleek niet gechipt te zijn en is het dus lastig te achterhalen wie de eigenaar is. "Juist hierom is het zo belangrijk dat je je kat laat chippen."De vrijwilligers van de dierenambulance hopen dat de eigenaar zich alsnog meldt, tot die tijd wordt het dier bewaard in de vriezer. "Er is in ieder geval flink om hem gehuild", besluit het baasje van de springlevende Gijs.