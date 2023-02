Caissière tankstation jaagt overvaller weg met hete koffie

GOUDA - De eerste reactie van de 55-jarige medewerkster van tankstation Argos in Gouda is genoeg om een gewapende overvaller weg te jagen: op het moment dat hij binnenkomt en om geld roept, gooit ze een beker hete koffie over hem heen. Dat zorgt ervoor dat de man er zonder buit vandoor gaat.Op maandagochtend 23 januari is de vrouw aan het werk in het benzinestation aan de Burgemeester van Reenensingel. Het is net 7.00 uur geweest als ze de dag aan het opstarten is. Een collega heeft net voor hen allebei koffie gezet, als de overvaller binnenkomt.Hij gaat op de balie af, dreigt met een vuurwapen en zegt dat hij geld wil hebben. De vrouw gooit meteen haar koffie over hem heen en roept dat hij op moet rotten. Ze wil nog meer dingen zoeken om te gooien, maar dan gaat de overvaller er al vandoor. Hij rent weg in de richting van de cafetaria en het bruggetje aan de overkant van de straat.Uit camerabeelden blijkt dat de man zijn fiets heeft neergezet op de Waterkers, bij een brandgang die naar het bruggetje leidt. Even voor 7.00 uur komt hij daar aan, zet de fiets op slot en loopt in de richting van de snackbar. Na de overval komt hij weer terug en fietst weg in de richting van de Plaswijckweg en verder de wijk Bloemendaal in.De man rijdt op een zwarte omafiets met een metalen mand voorop en jasbeschermers. Op 23 januari zat er een plastic tas over het zadel.