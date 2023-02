Italië in de ban van een erfenisstrijd

Een Italiaanse rechter oordeelde in januari dat prinses Boncompagni-Ludovisi – oorspronkelijk Rita Carpenter uit Texas – de villa van wijlen prins Nicolò in Rome moest verlaten. Maar de 73-jarige weduwe in Italië blijft zitten waar ze zit.

Tot grote woede van haar drie stiefkinderen.



Rita Carpenter was tot begin jaren tachtig de vrouw van een Amerikaanse congressman die moest aftreden vanwege omkoping. Ze verdedigde hem in de rechtszaal, tot ze 25 duizend dollar aan contanten vond in hun huis. Toen was hij de klos en verlinkte ze hem.



Ze schreef daarna twee boeken, acteerde en was model. In 2003 leerde ze prins Nicolò Boncompagni-Ludovisi kennen. Oud geld meets nieuw geld. De twee trouwden en betrokken zijn familievilla.



Toen prins Nicolò Boncompagni-Ludovisi in 2018 overleed, gaf hij zijn vrouw het recht tot het einde van haar leven in Villa Aurora te wonen: een 16e-eeuwse villa van ruim 2800 vierkante meter in hartje Rome. De oorspronkelijk Amerikaanse prinses was sinds 2009 met de Romeinse prins getrouwd. Ze was zijn derde vrouw en is stiefmoeder van drie kinderen uit Nicolò’s eerste huwelijk.



Villa Aurora of Villa Ludovisi werd ooit gebouwd in opdracht van kardinaal Del Monte, beschermheer van onder anderen kunstschilder Caravaggio. In 1621 kwam de villa in handen van de adellijke familie Ludovisi. Het huis heeft tientallen kamers verdeeld over vijf verdiepingen, inclusief een Michelangelo-beeld in de tuin en een Caravaggio-fresco op het plafond van één van de kamers. Het is het enige fresco dat de meesterschilder ooit maakte: een schilderwerk van onschatbare waarde.



Een fijn optrekje om de laatste jaren van je leven in alle rust te slijten, maar helaas dachten de zoons uit het eerste huwelijk van de prins daar anders over. Een oud akkefietje met hun vader – een lening van de zoons aan prins Nicolò die nooit is terugbetaald – zette de boel op scherp. De drie zoons vonden dat de villa verkocht moest worden, zodat zij hun geld terug zouden krijgen.



Prinses Rita claimde dat ze volgens het testament in de villa in Italië kon blijven wonen. De twee partijen kwamen er niet uit en stapten naar de rechter. Na veel getouwtrek besloot de rechter eind 2021 dat Villa Aurora verkocht moet worden.



Op 18 januari 2022 werd de villa ter veiling aangeboden. Minimale vraagprijs: 471 miljoen euro. Geruchten gaan dat Bill Gates en de sultan van Brunei interesse hebben – maar niemand doet een bod. Ruim een jaar later is de villa nog steeds niet verkocht; ondanks prijsverlagingen is het bedrag nog steeds te hoog.



Na de vijfde mislukte poging tot veiling van de villa besloot een rechter in Rome dat prinses Rita binnen zestig dagen moest vertrekken. De reden: gebrek aan onderhoud. In december viel een stuk van de muur die de ongeveer tuin omringt op de stoep van de achterliggende straat.



Dit incident gaf de drie kinderen van prins Nicolò nieuwe munitie in de juridische strijd tegen hun stiefmoeder. De drie beschuldigen prinses Rita ook van het organiseren van illegale rondleidingen in de villa, hoewel ze dat met klem ontkent. De strijdbare Amerikaanse weigert om weg te gaan. “Ik ben bereid om mijn woonrecht met kracht te verdedigen”, zei ze tegen persbureau Reuters. “Ik probeer niet boos te worden, maar dat is heel erg moeilijk.”



De prinses vindt nu dat de Italiaanse staat Villa Aurora moet kopen om de kunstschatten voor het grote publiek toegankelijk te maken. Volgens de wet heeft de Italiaanse staat het recht de villa te kopen als hij vindt dat het monument van culturele waarde is. Maar tot op heden heeft de overheid zich niet gemeld, waarschijnlijk vanwege geldgebrek. De erfenisstrijd in Italië gaat nog even door.

Reacties

22-02-2023 17:35:18 BatFish

Oudgediende



Ik voel een nieuwe Netflix serie aankomen....

22-02-2023 17:54:39 Emmo

Stamgast



Erfenissen is een probaat recept voor keet in de tent.

